Edirne’de kar yağışı başladı! İstanbul’a kar yağacak mı

Dünyadan 22 Eylül 2024

Tehlikeler, günlük yaşamımızda kullandığımız birçok cihazda, her an yanı başımızda. Peki, siz bunun farkında mısınız? Siber Tehlikelere Dikkat! Son günlerde uluslararası siber saldırılar gündemde sıkça yer alıyor. Uzmanların yorumlarını izlerken, bu konuda bilgi sahibi olmayan birçok kişinin, ellerindeki teknolojik cihazlarla ilgili endişe duymaya başladığını görüyorum. İLGİLİ HABER ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU Her […]