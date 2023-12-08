Naci Görür Büyük İstanbul depremi için tarih ve büyüklük verdi! “Yüzde 47”

Büyük İstanbul depremi için olma ihtimali %47 diyen Naci Görür, tarih ve büyüklük vererek uyardı.

Prof. Dr. Naci Görür, Sabancı Üniversitesinde düzenlenen “Toplum ve Afer Riski Yönetimi” seminerinde konuştu. 7. düzenlenen seminerde “Ülkemizde deprem ve depreme dirençli kentler” başlığıyla söylesi gerçekleşti.

Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ozan Duygulu’nun moderatörlüğünden yapılan seminerin konuğu İTÜ Öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Görür oldu.

İLGİLİ HABER TAYLAN MAHMUT ÇORTA SİYASET SAHNESİNDE!

Seminerde konuşan Naci Görür, Türkiye’nin tek gündeminin deprem olması gerektiğini vurgulayarak fay tartışmalarını bize bırakın açıklaması yaptı.

Büyük İstanbul depremiyle ilgili de konuşan Naci Görür, depremin şiddetini ve büyüklüğüyle olma ihtimalini %47 olarak açıkladı.

Görür, “”Bu tartışmalardan dolayı asıl çözüme gidemiyoruz. Bizim kabul etmemiz gereken bir gerçek var. Türkiye bir deprem ülkesidir. Her an her yerde büyük depremler olabilir. Binlerce insanımızı bir gecede kaybedebiliriz.” ifadesini kullandı.

“BİZ İSTANBUL’U DEPREM DİRENÇLİ HALE DÖNÜŞTÜREBİLİRİZ”

Bugünkü teknolojiyle deprem dirençli kentler yapmanın hiç zor olmadığını belirten Görür, şunları kaydetti:

*Olası bir İstanbul depreminde kanalizasyon ve içme suyu sistemlerinin zarar görebileceğini görüyoruz. Buna göre sistem düzeltme çalışmaları yürütmeye başladık.

*Bu, Türkiye’de bir ilk. Ciddi bir şekilde çalışmaya başlarsak, biz İstanbul’u deprem dirençli hale dönüştürebiliriz.

“7 VE ÜZERİ DEPREM OLMA OLASILIĞI YÜZDE 64”

Görür, 1999’dan itibaren 30 sene içinde her an olmak üzere İstanbul’da 7 ve üzeri deprem olma olasılığının yüzde 64 olduğuna vurgu yaparak, “Bu 2029’a kadar bir süre demek. Bu tahmin 15 yıl artı veya eksi olarak düşünülüyor. Bu, en iyi ihtimali düşündüğümüzde 2044’e kadar zamanımız olabildiği anlamına geliyor. Bir Afet Bakanlığı kurulabilirse ve iyi de bir bütçesi olursa Türkiye genelinde önemli bir gelişme sağlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.