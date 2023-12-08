Dilan Polat’ın evdeki yardımcıları Şule ve Nergis Özbekistan’a döndü!

Dilan ve Engin Polat çiftinin evinde çalışan Şule ve Nergis geçtiğimiz günlerde gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat’ın evinde çalışan Özbekistan uyruklu çalışanları Nergis ve Şule gözaltına alınmıştı. Dilan Polat’ın akrabaları tarafından eve yerleştikleri iddia edilen Şule ve Nergis İstanbul’u terk etti.

Özbekistan’a yerleştiler!

Şule sosyal medyadan yaptığı açıklamada “Millet olarak rahatlayın, ama bişeyi de unutmayın. Çok mutluyum çünki alnımın akıyla memleketime gidiyorum” açıklaması yaparak Özbekistan’a döndüklerini duyurdular.