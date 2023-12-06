hi88

good88

new88

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Şahane Hayatım dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek’in babası Özdemir Altınbilek vefat etti!

Yayınlanma:
ABONE OL

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Züleyha karakteriyle halen dillerde olan Hilal Altınbilek’in baba acısı. Hilal Altınbilek babası Özdemir Altınbilek vefat etti!

Özdemir Altınbilek vefat etti!

İLGİLİ HABER Meyra, Göcek’te güneş ve denizin keyfini çıkarıyor

Hilal Altınbilek’in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek dün akşam vefat etti. Kilyon Merkez ERdoğan camiinde kılınan cenaze namazında kızı Hilal Altınbilek ve Mehtap Altınbileği dostları yanlız bırakmadı.

Bir süredir Etiler’de hastanede kanser tadavisi gören babası Özdemir Altınbilek vefat etti! Şu sıralar Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu baba acısı yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol arakadaşları Kerem Alışık, yapımcı Kerem Çatay ve Onur Tuna cenazeye katıldı.

author avatar
berkay
See Full Bio

İlgili Haberler

Etkinlikler
11 Eylül 2024
Hükümet Bey 20 Eylül’de vizyona giriyor

Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]

Genel
11 Temmuz 2024
AHMET ŞAFAK’A “YILIN ÖZGÜN SANATÇISI” ÖDÜLÜ

Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Şafak, seslendirdiği “Neyleyim” ve “Neyse” isimli şarkılarıyla geceye adeta damgasını vurdu. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. […]

Genel
07 Nisan 2024
MABEL MATİZ’DEN SABA TÜMER’E ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER Keyifli Kamplarıyla Ünlü Agora Sanat Köyü Saba Tümer, programının ikinci bölümünde çok […]

Eğlence
30 Mart 2024
Acun Ilıcalı, Saba Tümer’e açıkladı; “Başarı Hikayelerinin Önünde Hep Batma Var”

Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Elif Buse […]

Emin adımlarla 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza

Emin adımlarla 25. şampiyonluk ve 5. yıldıza

NARİN

NARİN

İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete geçti

“İtibarlı Baykuş Kategorisi Altın Baykuş Ödülü” Evyap’ın oldu

KARADENİZ KARADENİZ

KARADENİZ KARADENİZ