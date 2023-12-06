Şahane Hayatım dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek’in babası Özdemir Altınbilek vefat etti!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde oynadığı Züleyha karakteriyle halen dillerde olan Hilal Altınbilek’in baba acısı. Hilal Altınbilek babası Özdemir Altınbilek vefat etti!

Özdemir Altınbilek vefat etti!

Hilal Altınbilek’in uzun süredir kanser tedavisi gören babası Özdemir Altınbilek dün akşam vefat etti. Kilyon Merkez ERdoğan camiinde kılınan cenaze namazında kızı Hilal Altınbilek ve Mehtap Altınbileği dostları yanlız bırakmadı.

Bir süredir Etiler’de hastanede kanser tadavisi gören babası Özdemir Altınbilek vefat etti! Şu sıralar Şahane Hayatım dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu baba acısı yaşadı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol arakadaşları Kerem Alışık, yapımcı Kerem Çatay ve Onur Tuna cenazeye katıldı.