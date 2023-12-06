Bir dizi daha final kararı aldı!

Ekranlarda tarihin en büyük reyting savaşı devam ediyor. Çağatay Ulusoy, Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz, Serenay Sarıkaya, Hande Erçel ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi yıldız isimlerin uzun bir aradan sonra ekran yüzleri teker teker ekrana dönüyor. Hatta bu isimlere 10 yılı aşkın süredir ekranda görünmüyen Özgü Namal, Yılmaz Erdoğan ve Ata Demirer gibi yıldız isimlerde ekrana dönme kararı almıştı.
Hal böyle olunca televizyonda düşük reytinge artık yer yok. Geçtiğimiz hafta final kararı alan Hande Erçel’li Bambaşka biri dizisi sonrası Kanal D ekranlarında yayınlanan Bir Derdim Var dizisi de final kararı almıştı. Bu sabah bir dizinin daha final kararı aldığı açıklandı!
Ekranlarlarda hiç görülmemiş reyting savaşı verilirken kanallarda düşük reyting alan dizileri teker teker bitiriyor. Sabah saatlerinde sevilen diziden final kararı geldi.
Dilek Taşı final kararı aldı!
Pastel Film imzasıyla ekranlara gelen ve en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Salih Bademci ve Hazal Subaşı başrollerinde yer aldığı Dilek Taşı dizisi final yapıyor.
7. bölümde yönetmen koltuğunda yer alan Volkan Kocatürk’ün sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılarak Osman Taşçı’ya bırakmıştı. Savaşçı ve Poyraz Karayel gibi dizileri çeken Osman Taşçı yeni bölümleri çekmek için yönetmen koltuğunda oturmuştu.
Kuruluş Osman gibi çarşamba günü gelen tüm dizileri bitiren bir yapım Dilek Taşı dizinin de sonu oldu. Dilek Taşı yeni yönetmeniyle üç şans verilecek ve final yapacak.
Kanalla 13 bölüm sözleşmesi olan Dilek Taşı dizisi bu hafta ekranlara gelecek. Dilek Taşı çarşamba günü reytingleri düzeltmezse yeni yönetmen yeni bölümleri çekerek sevilen dizinin final bölümünü çekecek.
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