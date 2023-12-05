Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde çalan şarkı! Emir Aslan Gardaşov Ozan Akbaba’nın geliş müziği

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde Emir Aslan Gardaşov karakteri diziye dahil oldu. Daha önce açıkladığımız gibi Emir Aslan Gardaşov karakterine Ozan Akbaba can veriyor! Ozan Akbaba’nın diziye dahil olduğu anda çalan şarkı ise çok beğenildi!
Emir Aslan Gardaşov Ozan Akbaba müziği Ben Bu Cihana Sığmazam ne?
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi son bölümde çalan Şarkı Çırpınırdı Karadeniz şarkısı! Ancak Ben Bu Cihana Sığmazam özel müziğiyle şarkı bambaşka bir hal almış durumda.
Çırpınırdı Karadeniz sözleri ne?
Çırpınırdın Karadeniz
Bakıp Türk’ün bayrağına
Ah ölmeden bir görseydim
Düşebilsem toprağına
Sırmalar sarsam koluna
inciler dizsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk’ün bayrağına
Kafkaslardan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Türk’ün şanlı bayrağını
Turan ele asacağız
Azerbaycan bayrağını
Karabağ’da asacağız
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