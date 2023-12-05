Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde çalan şarkı! Emir Aslan Gardaşov Ozan Akbaba’nın geliş müziği

Ben Bu Cihana Sığmazam son bölümde Emir Aslan Gardaşov karakteri diziye dahil oldu. Daha önce açıkladığımız gibi Emir Aslan Gardaşov karakterine Ozan Akbaba can veriyor! Ozan Akbaba’nın diziye dahil olduğu anda çalan şarkı ise çok beğenildi!

Emir Aslan Gardaşov Ozan Akbaba müziği Ben Bu Cihana Sığmazam ne?

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi son bölümde çalan Şarkı Çırpınırdı Karadeniz şarkısı! Ancak Ben Bu Cihana Sığmazam özel müziğiyle şarkı bambaşka bir hal almış durumda.

Çırpınırdı Karadeniz sözleri ne?

Çırpınırdın Karadeniz

Bakıp Türk’ün bayrağına

Ah ölmeden bir görseydim

Düşebilsem toprağına

Sırmalar sarsam koluna

inciler dizsem yoluna

Fırtınalar dursun yana

Yol ver Türk’ün bayrağına

Kafkaslardan aşacağız

Türklüğe şan katacağız

Türk’ün şanlı bayrağını

Turan ele asacağız

Azerbaycan bayrağını

Karabağ’da asacağız