Ender Saraç kimdir? Dr Ender Saraç’ın kaç çocuğu var?

Ender Saraç kimdir sorusu gecenin en çok aranan kelimesi oldu. Ender saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu.
Bornova Anadolu Lisesi’ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Erzurum ile İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinden mecburi hizmet yaptı. Çorlu’da askerlik yapan Saraç, İzmir’de Aile Hekimliğini tamamladı.
1990 yılında İzmir’den İstanbul’a gelen Saraç, Uniform Sağlık ve estetek merkezinde çalıştı. Hay sağlık adından ilk doğal tıp ve estetik merkezini kurdu.
2002 yılında Türkiye’nin en çok satan kitabı Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili kitabı rekor kırdı.
10 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında program yapan Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı günler programı yılın en iyi sağlık programı oldu.
2022 yılı ocak ayında ise Dünyanın en iyi doktoru ödülünü aldı.
Ender Saraç’ın çocukları kimler?
Ender Saraç Benan Kurtuluş ile 7 Ekim tarihinde evlendi. 2010 yılında oğlu Mikail doğdu ve 2014 şubat doğumlu bir kızı bulunuyor.
Ender Saraç’ın çocukları kimler?
Ender Saraç’ın iki çocuğu vardır. Bir erkek bir kız olmak üzere iki evladı bulunuyor.
İlgili Haberler
Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü. Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis’in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl’ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında […]
Çanakkale Ezine’ye yakın Tavaklı İskelesi civarında ağaçların ortasında ve denizin kıyısında sanatseverlerin ilgisini çeken bir alan var. Çarşı alanı anlamına gelen Agora, ismini de her şeyin ortasında olmasından dolayı alıyor. Tüm antik yerlerin de tabi: Troya, Asos, Neandria, Tenedos, Behramkale, Kolonai… ( İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa) 20 yıllık geçmişi olan Agora Sanat Köyü’nün kuruluş hikayesini […]
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
EVRENSEL BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisi açıklandı. Filiz Dağ’ın başkanlığını üstlendiği Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm […]