Ender Saraç kimdir? Dr Ender Saraç’ın kaç çocuğu var?

Ender Saraç kimdir sorusu gecenin en çok aranan kelimesi oldu. Ender saraç 1959 yılında İzmir’de doğdu.

Bornova Anadolu Lisesi’ni ve sonra Ege Tıp Fakültesini bitirdi. Erzurum ile İspir ilçesi Kırık Nahiyesi ve köylerinden mecburi hizmet yaptı. Çorlu’da askerlik yapan Saraç, İzmir’de Aile Hekimliğini tamamladı.

1990 yılında İzmir’den İstanbul’a gelen Saraç, Uniform Sağlık ve estetek merkezinde çalıştı. Hay sağlık adından ilk doğal tıp ve estetik merkezini kurdu.

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2002 yılında Türkiye’nin en çok satan kitabı Doğal ve Sağlıklı yaşamla ilgili kitabı rekor kırdı.

10 yıl boyunca Türkiye’nin en büyük televizyon kanallarında program yapan Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı günler programı yılın en iyi sağlık programı oldu.

2022 yılı ocak ayında ise Dünyanın en iyi doktoru ödülünü aldı.

Ender Saraç’ın çocukları kimler?

Ender Saraç Benan Kurtuluş ile 7 Ekim tarihinde evlendi. 2010 yılında oğlu Mikail doğdu ve 2014 şubat doğumlu bir kızı bulunuyor.

Ender Saraç’ın çocukları kimler?

Ender Saraç’ın iki çocuğu vardır. Bir erkek bir kız olmak üzere iki evladı bulunuyor.