Tiktok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı

Tiktok kapanacak mı sorusuna ilk ağızdan ilk defa açıklama. TBMM Dijital Mecralar komisyonu başkanı Hüseyin Yayman, TİKTOK kapanacak mı sorusuna ilk defa cevap verdi.

Türkiye’yi de ikiye bölen kapansın kapanmasın tartışmalarına ilk ağızdan ilk cevap geldi. TBMM Dijital mecralar komisyonu başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Tiktok kapanacak mı sorusuna yanıt verdi.

Tiktok kapanacak mı?

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TİKTOK kapatılacak mı sorusu sorulan Yayman, “Biz yasaklamalara sansüre karşıyız. Prensip olarak Tiktok’un kapatılmasına karşıyız. Etik tanımdan yapılan paylaşımları kabul etmek mümkün mü? Paylaşımlar kabul edilebilir değil. Dijital mecrayı kapatmak gibi bir durumumuz yok. Bu konuda bir farkındalık yaratabiliriz.” açıklaması yaptı.

Bu açıklamalar sonrası 7 Aralık’ta tiktok kapanıp kapanmayacağı kararı verilecek haberi de önemini yitirdi. Ancak türk yetkilileri TİKTOK’tan istediği bilgileri hızlı bir şekilde devlete verme şartıyla Tiktok kapatılmayacak. Ancak uygunsuz hareket yapanlar hızlı bir şekilde yakalanacak. Aksi halde TİKTOK Lisans iptali bir kez daha gündeme gelecek.