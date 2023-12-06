Tiktok kapanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıkladı

Tiktok kapanacak mı sorusuna ilk ağızdan ilk defa açıklama. TBMM Dijital Mecralar komisyonu başkanı Hüseyin Yayman, TİKTOK kapanacak mı sorusuna ilk defa cevap verdi.
Türkiye’yi de ikiye bölen kapansın kapanmasın tartışmalarına ilk ağızdan ilk cevap geldi. TBMM Dijital mecralar komisyonu başkanı ve Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman Tiktok kapanacak mı sorusuna yanıt verdi.
Tiktok kapanacak mı?
TİKTOK kapatılacak mı sorusu sorulan Yayman, “Biz yasaklamalara sansüre karşıyız. Prensip olarak Tiktok’un kapatılmasına karşıyız. Etik tanımdan yapılan paylaşımları kabul etmek mümkün mü? Paylaşımlar kabul edilebilir değil. Dijital mecrayı kapatmak gibi bir durumumuz yok. Bu konuda bir farkındalık yaratabiliriz.” açıklaması yaptı.
Bu açıklamalar sonrası 7 Aralık’ta tiktok kapanıp kapanmayacağı kararı verilecek haberi de önemini yitirdi. Ancak türk yetkilileri TİKTOK’tan istediği bilgileri hızlı bir şekilde devlete verme şartıyla Tiktok kapatılmayacak. Ancak uygunsuz hareket yapanlar hızlı bir şekilde yakalanacak. Aksi halde TİKTOK Lisans iptali bir kez daha gündeme gelecek.
İlgili Haberler
Sevilen şarkıcı Meyra, “Ağladın Ya”, “Karar Bize Ait” ve “Aşklayalım” gibi unutulmaz şarkılarının ardından hayranlarına geçtiğimiz ay güzel bir sürprizle geri döndü. Ünlü Yunan besteci ve şarkıcı Stamis Gonidis’in hit şarkısı “Esi Rotas”, Sinan Akçıl’ın yazdığı Türkçe sözlerle yeniden yorumladı. Yeni şarkısı “Üşümesin” ile uzun bir aradan sonra güzel bir çıkış yakalayan Meyra’nın hem tarzında […]
Çanakkale Ezine’ye yakın Tavaklı İskelesi civarında ağaçların ortasında ve denizin kıyısında sanatseverlerin ilgisini çeken bir alan var. Çarşı alanı anlamına gelen Agora, ismini de her şeyin ortasında olmasından dolayı alıyor. Tüm antik yerlerin de tabi: Troya, Asos, Neandria, Tenedos, Behramkale, Kolonai… ( İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa) 20 yıllık geçmişi olan Agora Sanat Köyü’nün kuruluş hikayesini […]
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
EVRENSEL BİLİM KURGU VE FANTASTİK FİLM FESTİVALİ ULUSLARARASI CGI ÖDÜLÜ YARIŞMASI’NIN JÜRİSİ BELLİ OLDU 30 Eylül- 4 Ekim tarihleri arasında 3.kez İstanbul’da gerçekleşecek olan Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Film Festivali’nin “Uluslararası CGI Ödülü Yarışması”nın jürisi açıklandı. Filiz Dağ’ın başkanlığını üstlendiği Uluslararası Bilim ve Sanat Yaratıcıları Derneği tarafından organize edilen ve T.C. Kültür ve Turizm […]