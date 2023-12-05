Müslüm Gürses nereli, alevi mi? Muhterem Nur öldü mü? yaş farkı kaçtı

TRT 1 ekranlarında Müslüm filmi bir kez daha ekranlara geldi. Sinemada rekorlar kıran Müslüm filminde Müslüm Gürses’in hayatı ekranlara geliyor. Bu akşam en çok sorulan sorularda Muhterem Nur öldü mü sorusu ile Müslüm Gürses Alevi mi soruları soruldu!
Müslüm Gürses alevi miydi?
Müslüm Gürses alevidir. Ancak Müslüm Gürses “Arap Alevisi” olduğunun bilinmesi istemediği öğrenildi. Urfa Fıstıközü köyünde doğan Gürses, Küçük Aşolar olarak bilinen Akbaşlar olduğu iddia ediliyor.
Muhterem Nur öldü mü?
Muhterem Nur, 20 mart 2020 tarihinde İstinye Devlet hastanesinde ölmüştür.
Muhterem Nur Müslüm Gürses yaş farkı neydi?
1953 doğumlu olan Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur 1932 doğumludur. İkilinin arasında yaş farkı 21’dir.
Müslüm nereli? Müslüm Gürses nereli?
Müslüm Gürses Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesi Fıstıközü köyünde doğmuştur. 3 yaşında ailesinin sıkıntıları nedeniyle Adana’ya göç etmiştir.
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