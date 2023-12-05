Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizisi hayranlarını üzen haber!

Ekranlarda cuma akşamlarını damga vuran Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti dizileri hayranlarına kötü haber geldi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi ile Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi 2 sezondur ekranlara damga vuruyordu. Birbirleriyle yarışan ve başka rakibi olmayan diziler sürekli alarak ataklar yapıyordu. Kızılcık Şerbeti Farah Zeynep Abdullah ile güçlenirken, reyting kaybeden Yalı Çapkını dizisi eski senaristine geri dönmüştü. Şimdi gelen haber ise iki dizinin birden daha büyük emek vermesi yönünde.

Yeni rakip geldi!

Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, MasterChef Türkiye All Star, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri cuma günü reyting savaşı veriyordu. Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti daha yüksek reyting alıyordu. Ancak artık yeni rakipleri Çağatay Ulusoy’lu Gaddar dizisi!

Gaddar dizisi cuma gününe konuldu!

Ekranların en çok merak edilen yeni dizisi Kızıl Goncalar günü belli oldu. Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık pazartesi akşamı başlıyor. Özcan DEniz’in kendi reytingi Özgü Namal’ın 10 yılı geçen ekran hasretiyle Kızıl Goncalar dizisi cuma gününe konulmadı. FOX TV nadir boş günlerinden biri olan cuma ve pazartesi arasında Kızıl Goncalar pazartesi gününe giderken Gaddar dizisinin günü cuma oldu.

Özellikle aynı doğrultuda giden Kızılcık Şerbeti reytinglerinin Gaddar dizisine reyting kaptırması mümkün görünüyor. İki dizi içinde cuma akşamları artık eskisi kadar kolay değil. Çağatay Ulusoy hayranları cuma gününe damga vurabilir.