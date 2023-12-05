Torreira Devrim Özkan aşkı sonrası Hadise’de aşkı Galatasaraylı oyuncuda buldu

Galatasaraylı Torreira’nın aşkını tüm Türkiye’nin konuştuğu şu günlerde Galatasaray’dan yeni bir aşk haberi geldi. Ünlü şarkıcı Hadise, kalbini Galatasaray’ın yıldız ismi Hakim Ziyech’e kaptırdığı iddia edildi!
Hadise Hakim ziyech aşkı!
Sezonun başından beri Galatasaray maçlarını izlemeye gelen Hadise aşkı Galatasaraylı yıldızda buldu. Hadise Galatasaray’ın Faslı yıldızı Hakim ziyech’e aşık oldu!
Poor News’in son dakika duyurduğu haberde, Hadise Galatasaray’ın maçlarına izleme sebebi Faslı yıldız Hakim Ziyech olduğu iddia edildi!
Mertens tanıştırmış!
Galatasaraylı Hakim Ziyech ve Hadise’yi Dries Mertens ve eşi Kat Kerkhofs tanıştırmış. Hadise’nin yakın arkadaşı olan Mertens çifti Hakim Ziyech aşkında büyük bir görev aldıkları öğrenildi.
Yakın çevrelerine “Aynı dili konuşuyoruz, bu sefer bambaşkayız” dedikleri ortaya çıktı.
Felemenkçe konuşuyorlar!
Hem Hadise hem Hakim ziyech Felemenkçe bilmesi aşkı hızlandırdı. Galatasaray’ın tüm maçlarına giden Hadise, yıllar sonra Galatasaray’ın paylaşımları ve galibiyet sevinçleriyle bu aşkı ele verdiği öğrenildi.
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