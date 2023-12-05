Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den güzel haber! Dayanamadılar!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çiftinden haber var! Yalı Çapkını dizisiyle oynadıkları başrollerle dikkatleri üzerine çeken ve bir küsüp bir barışan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’den güzel haber geldi. Afra ve Mert aşkında son dakika gelişmesi geldi!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkında sürpriz!

Geçtiğimiz hafta bir çekimde karşılaşan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir’le ilgili aramızda iş haricinde bir şey yok açıklaması Mert ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrılığını ilk defa birinci ağızdan doğrulamıştı. Ancak son gelen bilgilere göre Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu cephesinden güzel haberler geldi.

Mert Ramazan Demir setlere dönüyor!

Sağlık durumu nedeniyle Altın Kelebek ödül törenlerine de katılamayan Mert Ramazan Demir’in hastalığı güzel aşkı yeniden başlattığı iddia edildi.

Doğum gününde 70 kişişik bir organizyon düzenleyen Afra saraçoğlu, doğum gününde ayrıldığı Mert Ramazan Demir’e dayanamadı.

Yalı Çapkını dizi setinde doğum günü sürprizi yapılan Afra Saraçoğlu, doğum günü sürprizi sonrası Mert Ramazan Demir’e telefon açtı.

Geçmiş olsun telefonu yeniden başlattı!

Mert Ramazan Demir’e geçmiş olsun telefonu eden Afra Saraçoğlu buzları erittiği iddia edildi. Telefon sonrası ikili yeniden konuşmaya başladığı öğrenildi.

Mert dönüyor!

Sağlık sorunları sonrası Mert Ramazan Demir’in durumu iyiye gittiği, Afra’nın telefonu da oyuncunu iyi ettiği iddia edildi. Mert Ramazan Demir çok yakında setlere geri dönüyor.

Bu hafta Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in ilişkilerine bir şans daha verecekleri öğrenildi. Yalı Çapkını dizisi çekimlerinden sonra ikili ilişkiye bir kez daha masaya yatıracakları öğrenildi.