Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım ilk bölümü ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Devrim Özkan ile Deniz Baysal’ın başrollerinde yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu nedir? Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? İşte detaylar…

Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Ne Gemiler Yaktım dizisi ilk bölümü ile görücüye çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım tarafından hazırlanan dizi zengin oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 4 Aralık Pazartesi akşamından itibaren ekran yolculuğuna başlayacak olan dizide kadın dayanışması ön plana çıkarılacak. Kadına şiddet sorununun Yasemin ve Fidan karakteri üzerinden anlatılacağı dizi dram türünde ilerleyecek. Yasemin karakterini Deniz Baysal canlandırırken; Fidan karakterine ise Devrim Özkan hayat verecek. ‘’Kadın kadının yurdudur’’ teması etrafında şekillenen senaryonun yazarı ise Banu Kiremitçi Bozkurt oldu. Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu Ne Gemiler Yaktım dizisinin çekimleriyse İstanbul’da gerçekleştiriliyor.

Ne Gemiler Yaktım Oyuncu Kadrosu

Ay Yapım imzalı Ne Gemiler Yaktım dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden önemli isimler yer alıyor. Deniz Baysal ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı dizi de Erkan Kolçak Köstendil de yer alıyor. Çukur dizisinin ardından ekran yolculuğuna ara veren Erkan Kolçak Köstendil, Toprak karakteri ile karşımıza çıkacak. Ne Gemiler Yaktım oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Mert Denizmen, Züleyha Yıldız, Onur Dikmet, Nazmi Kırık, Süreyya Kilimci, Ata Çağlan Timur, Melisa Duru Ünal ve Onuryay Evrentan yer alacak. Ne Gemiler Yaktım dizisinde usta oyuncular Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper de seyirci karşısına çıkacak.

Ne Gemiler Yaktım Konusu Nedir?

Show TV’nin yeni dizisi Ne Gemiler Yaktım konusu nedir sorusunun yanıtı netlik kazandı. Fidan ile Yasemin’in hayatları tesadüfler sonucu kesişti. Yasemin, kızı Rengin’in hayatını kurtaran Fidan’a borçlandı. Fidan’ın da Rengin yaşlarında Zeynep adında bir kızı bulunuyordu. Fidan, sadece kızı için yaşamaya devam eden bir anneydi. Kızıyla birlikte mutlu bir hayat yaşamak isteyen Fidan, kocası Rutkay’dan kaçmaktaydı. Fidan ve Yasemin’in dostlukları kızları sayesinde başladı. Birbirlerine sığınan iki kadın her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahip olacaktı. Yasemin, kızının hayatını borçlu olduğu Fidan’a yardım elini uzattı. Fidan’ın geçmişine dair hiçbir şey bilmiyordu. Lakin, onun gözlerinde gördüğü keder ve çaresizliğe karşı kayıtsız kalmadı. Yasemin’in kızını ve Fidan’ı koruma isteği Komiser Toprak ile yollarının kesişmesini sağlayacaktır. Hayatları birbirinden kopmaz bir bütün halini alan iki kadın kızları için mücadele etmek zorunda kalır. Dostluğun, anneliğin ve kadın olmanın en güzel halinin anlatıldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi duygusal sahneleriyle seyircinin gözyaşlarına boğulmasını sağlayacak. Ne Gemiler Yaktım ilk bölümü Pazartesi akşamı Show TV ekranında yayınlanacak.