Kızıl Goncalar dizisi yayın tarihi belli oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer alacağı Kızıl Goncalar dizisi yayın günü ve tarihi belli oldu. Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacak? Kızıl Goncalar yayın tarihi sizlerle.

Kızın Goncalar yayın tarihi belli oldu

Gold film imzasıyla yayınlanacka Özgü namal ve Özcan Deniz’in başrollerinde yer alacağı yeni dizi Kızıl Goncalar yayın tarihi belli oldu

Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık pazartesi akşamı FOX TV’de başlıyor.

Kızıl Goncalar konusu ne?

Seküler bir Atatürkçü olan Levent ile mutassıp tarikatın lider olan Meryem’in kaderlerinin keşişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.