Kızıl Goncalar dizisi yayın tarihi belli oldu

Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer alacağı Kızıl Goncalar dizisi yayın günü ve tarihi belli oldu. Kızıl Goncalar hangi gün yayınlanacak? Kızıl Goncalar yayın tarihi sizlerle.
Kızın Goncalar yayın tarihi belli oldu
Gold film imzasıyla yayınlanacka Özgü namal ve Özcan Deniz’in başrollerinde yer alacağı yeni dizi Kızıl Goncalar yayın tarihi belli oldu
Kızıl Goncalar dizisi 18 Aralık pazartesi akşamı FOX TV’de başlıyor.
Kızıl Goncalar konusu ne?
Seküler bir Atatürkçü olan Levent ile mutassıp tarikatın lider olan Meryem’in kaderlerinin keşişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlat söz konusu olduğunda anneliğin babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.
İlgili Haberler
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Şafak, seslendirdiği “Neyleyim” ve “Neyse” isimli şarkılarıyla geceye adeta damgasını vurdu. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Elif Buse […]