Yargı dizisi Yekta öldü mü? Uğur Polat diziden çıkacak mı? Kanal D ekranların sevilen dizisi Yargı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yargı son bölümde Yekta vuruldu. Yargı Yekta ölecek mi? Uğur Polat diziden çıkıyor mu?
Yargı Yekta öldü mü? Uğur Polat diziden çıkacak mı?
Yektaların bulunduğu odadan iki el silah sesi gelmesiyle kimin vurulduğu belli oldu. Yargı dizisinde Yekta ölecek mi merak ediliyor. Uğur Polat diziden çıkacak mı merak ediliyor.
Okan karakterinin oğlu için vurduğu Yekta diziye veda edecek mi belli oldu. Ekranların en sevilen ismi Uğur Polat’ın canlandırdığı Yekta karakterini akıbeti belli oldu
Yargı Yekta ölüyor mu?
Kanal D sevilen dizisi Yargı’da Yekta karakterinin ölmesi beklenmiyor. Sevilen oyuncu Uğur Polat’ın Yargı diziyle sezon sonuna kadar devam edecek. Yargı Yekta karakteri ölmedi.
İlgili Haberler
Yönetmenliğini ve senaristliğini Fatih Yıldırım yaptığı Yapımcılığını Oktay Türkan’ın üstlendiği Hükümet Bey filmi 20 Eylül’de sinemaseverlerle buluşuyor. Hükümet Bey, her sokağında, her köşe başında tarihten izler taşıyan Şanlıurfa Halfeti’de çekildi. Şanlıurfa’nın bütün renklerini içinde barındıran film, beyazperde de sinemaseverlere buluşuyor. Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken “hükümet Bey” filminde Erkan Bektaş, Arzu Yanardağ, Ayhan Taş, Metin […]
Türk müziğinin güçlü sesi Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Girişimcilik ve Proje Ödülleri’nde “Yılın Özgün Sanatçısı” ödülüne layık görüldü. The Green Park Pendik Hotel & Convention Center’da gerçekleştirilen etkinlikte Ahmet Şafak, seslendirdiği “Neyleyim” ve “Neyse” isimli şarkılarıyla geceye adeta damgasını vurdu. Sevilen sanatçı Ahmet Şafak, Aslan Yapım Medya tarafından düzenlenen 3. […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının bu haftaki konuğu Mabel Matiz oldu. Mabel Matiz, Hann Sahne’nin ev sahipliği yaptığı, Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aşk Aşeriyorum İLGİLİ HABER İDO ile Türkiye Orman İşletmeleri EGE’de yanan ormanlarımızı yeniden yeşertmek için harekete […]
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Elif Buse […]