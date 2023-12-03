Yargı dizisi Yekta öldü mü? Uğur Polat diziden çıkacak mı? Kanal D ekranların sevilen dizisi Yargı yeni bölümüyle ekranlara geldi. Yargı son bölümde Yekta vuruldu. Yargı Yekta ölecek mi? Uğur Polat diziden çıkıyor mu?

Yargı Yekta öldü mü? Uğur Polat diziden çıkacak mı?

Yektaların bulunduğu odadan iki el silah sesi gelmesiyle kimin vurulduğu belli oldu. Yargı dizisinde Yekta ölecek mi merak ediliyor. Uğur Polat diziden çıkacak mı merak ediliyor.

Okan karakterinin oğlu için vurduğu Yekta diziye veda edecek mi belli oldu. Ekranların en sevilen ismi Uğur Polat’ın canlandırdığı Yekta karakterini akıbeti belli oldu

Yargı Yekta ölüyor mu?

Kanal D sevilen dizisi Yargı’da Yekta karakterinin ölmesi beklenmiyor. Sevilen oyuncu Uğur Polat’ın Yargı diziyle sezon sonuna kadar devam edecek. Yargı Yekta karakteri ölmedi.