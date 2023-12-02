BUDO 3 aralık sabahı 6 seferini iptal etti!

Eğlence 11 Eylül 2024

Çanakkale Ezine’ye yakın Tavaklı İskelesi civarında ağaçların ortasında ve denizin kıyısında sanatseverlerin ilgisini çeken bir alan var. Çarşı alanı anlamına gelen Agora, ismini de her şeyin ortasında olmasından dolayı alıyor. Tüm antik yerlerin de tabi: Troya, Asos, Neandria, Tenedos, Behramkale, Kolonai… ( İstanbul, İzmir, Balıkesir, Bursa) 20 yıllık geçmişi olan Agora Sanat Köyü’nün kuruluş hikayesini […]