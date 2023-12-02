Tik tok kapatılıyor! Son dakika TBMM Torba Yasayla Tiktok lisans iptali kararı!

Son dakika Tiktok kapatılıyor! TBMM Dijital Mecralar komisyonu başkanı Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Tik tok başta olmak üzere tüm sosyal medya ve fenomenlere yönelik çalışmalarını anlattı. Tik Tok’un lisansının iptali gündemde olduğunu ifade etti.
Tik Tok temsilcisi komisyona girecek!
Ak Parti Hatay milletvekili Yayman, Tik Tok’un temsilcisini komisyona çağrıldı diyerek “Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda Türk toplumunun aile yapısını bozmaya yönelik, ahlakımıza, ananemize, kültürümüze yönelik, çocuklarımıza yönelik, kadınlarımıza yönelik hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz bir takım yayınları, bir takım görüntüleri, kınıyoruz, lanetliyoruz. Buradan tüm milletimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. 7 Aralık tarihinde Tik Tok’un Türkiye ve Avrasya Tik temsilcisi Emir Gelen beyi davet ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Dijital Mecralar Komisyonuna gelecek ve bu konularla ilgili açıklama yapacak” dedi.
Tik tok kapatılması Torba Yasa’da!
Torba Yasada bir çok gündemin olduğu bunlardan birinin Tik Tok lisans iptali olduğunu ifade eden Yaman “Başta Tik Tok olmak üzere kendilerine sosyal medya fenomeni diyen bazı insanların ki onların neyin fenomeni olduğunu asla bilmiyoruz ve ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bu konuyla ilgili TBMM’de bir torba yasa hazırlığı var. Özellikle gelirlerinin araştırılması, muhasebeleştirilmesi, vergilendirilmesi konusunda çok çok ciddi adımlar atacağız. Tik Tok başta olmak üzere dijital mecralarda milletimize yönelik, ahlakımıza yönelik, ailemize yönelik, çocuklarımıza yönelik, başta müstehcenlik olmak üzere uygulamalar asla tasvip edilemez ve bu insanların iyi bir iş yapıyor gibi ortaya çıkması ve bunlara bağış yapılması zaten meleşenin vahametini ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.
Tik Tok kapatılıyor!
Yayman, lisans iptaline kadar varacak yaptırımların masada olduğunu ifade ederek “Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak başta bant daraltma, yayın yasağının getirilmesi, reklam yasağının getirilmesi ve gerekirse lisans iptali olmak üzere tüm dijital mecralarla ilgili çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz bunu kamuoyuna açıklamak isterim.” dedi.
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