Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ümit Özdağ’a soruşturma başlattı

Son dakika Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümit Özdağ hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Zafer Partisi başkanı Ümit Özdağ’a Halkı Kin ve Düşmanlığı Alalen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma evrakı incelenmesi sonrası, “Soruşturma ve kavuşturma usullerinin farklı olması sebebiyle ayırma kararı verilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; Aralarında hukuki ve fiili irtibat mevcut olmayan her iki evrakın tekfirine, şüpheli Ümit Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığı alalen tahrik etme, yanıltıcı bilgiyi alalen yayma suçu açısından evrakın soruşturma defterinin kayıt edilmesine karar verildi” denildi.
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