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Son dakika Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

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14 fenomenin malvarlıklarına el konulması ardındna Başsavcılık, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlattığı açıklandı!

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’da eklendi!

İLGİLİ HABER Taksim Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet Müzesi’ne kavuştu!

Gazeteci Murat Ağırel, Twitter adresinden yaptığı açıklamada Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Polat davasını sürdürüyor. Tüm mal varlıklarına el konulan Tayyar Öz, Özlem Öz, Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut’un tüm mal varlığına el koymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı akşam saatlerinde Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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berkay
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