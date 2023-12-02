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Selena dizisi Selin’i Cansu Demirci’yi yine öldürdüler! 1 milyon kişi öldü sanıyor

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Selena dizisi Selin’i Cansu Demirci öldü mü? sorusu cevap arıyor. Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Cansu Demirci öldü mü? Cansu Demirci yaşıyor mu? Sosyal medyada 13 saatte 1 milyon kişi Cansu Demirci’nin öldüğünü ve Cansu Demirci neden öldü araması yapıyor!

Sosyal medya yine Cansu Demirci’yi öldürdü!

Dün gece 12 gibi ekranların en sevilen dizisi Selena dizisinde selin karakterini canlandıran Cansu Demirci öldü videoları servis edildi. Cansu Demirci öldü mü? Cansu DEmirci nerede sorusu yanıt arıyor.

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Cansu DEmirci öldü mü?

Cansu Demirci ölmedi! Sosyal medyada yine Cansu Demirci’yi öldürdüler.

Haberin çıkma sebebi yine önceki aylarda olduğu gibi Selena dizinin başka bir başrolünün kendi hesaplarından fazla takipçisi olması. Yüksek takipçili hesaptan oyuncu arkadaşına başsağlığı diyerek oyuncunun öldüğü açıklanmıştı. ancak gerçek ortaya çıktı. Cansu Demirci’nin arkadaşı gerçek hesaplarından sayfanın fake olduğunu dile getirdi!

“Oyuncu Cansu Demirci Hayatını Kaybetti” videosu 1 milyon izlendi!

Gece 12’de yayınlanan video an itibariyle 1 milyon kişi tarafından izlendi. “Mekanın cennet olsun cansu’mm” hesabıyla paylaşan “Dilara Kurtuşmuş” hesabı gerçek değil. Dilara Kurtulmuş’ta Selena dizisinde rol almıştı. Ancak Tiktok’ta yer alan ve Cansu DEmirci öldü mesajlarını yazan hesap FAKE hesap. O sayfadan haberlere inanmayın açıklamasını orjinal Dilara Kurtulmuş yaptı.

İşte o fake haber!

Ayda bir haftada bir yayınlanan videoya kesinlikle inanmayın!

Cansu Demirci nerede?

Oyuncu Cansu Demirci sosyal medya hesapları bulunmuyor. Cansu demirci instagram, Tiktok, Twitter hesabı kullanmıyor. Oyuncunun ortadan kaybolması öldü haberlerini ortaya çıkartıyor. Ancak oyuncunun ABD’de yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

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berkay
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