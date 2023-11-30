EDHO geri döndü! Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine EDHO başrolü geldi!

Ekranların en sevilen dizileri arasında yer alan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine sürpriz oyuncu.
KYN Yapımevi’nin yapımcılığını üstlendiği, Ebru Özkan Saban ve Oktay Kaynarca’nın başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine sürpriz isim!
EDHO yeniden birleşiyor!
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle 7 sezon birlikte oynayan yıldız oyuncu Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katıldı!
Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde!
Daha önce Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde beraber rol alan Ozan Akbaba, Oktay Kaynarca’nın dizisine katıldı. Cezayir’e yardım için İstanbul’a gelen Azeri iş insanı Gardaşov, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine katıldı. Gardaşov’u Ozan Akbaba canlandıracak.
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi salı akşamları ATV’de yayınlanmayaya devam edecek. Ozan Akbaba transferi sonrası sosyal medya EDHO birleşiyor dedi.
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