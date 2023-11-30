Caner Cindoruk ve Şevval Sam’lı Yan Oda dizisi geliyor!

Star TV’den yeni dizi. Yan Oda dizisi Star TV’de ekranlara gelecek. Yan Oda dizisinin başrolü ve yan rolleri belli oldu.
OGM Pictures imzalı yeni dizi Yan Oda Star TV ekranlarında yayınlanacak.
Çağrı Vila Lustovalı’nın yöneteceği dizinin başrolü belli oldu. Caner Cindoruk ve Şevval Sam yeni dizinin başrolü oldu.
Fikret ve Verda’nın aşkını anlatacak dizide Fikret rolünü Caner Cindoruk, Verda rolünü Şevval Sam kaptı. Oktay Çubuk ve Melek Baykal daha önce dizide yer alacak oyuncular olarak açıklanmıştı.
Yan Oda dizisi yakında Star TV’de.
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