Kızıl Goncalar dizisi yapımcısı Ahiler için Tüm Kamuoyu ve Kırşehir’den özür diledi!

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı ses getirmişti. Ahilik Eğitim ve Araştırma Vakfı genel başkan yardımcısı Süleyman Demir’in Kızıl Goncalar dizisi tepkisi ses getirdi.
Süleyman Demir, ahiler kelimesini kaldırılmasını dile getirerek “; “Ahiler dini kullanan bir tarikat değildir. Kızıl Goncalar dizisinin fragmanında söylenenler bizleri üzdü. Filmin yapımcısından, yönetmeninden, senaryo yazarından ve sanatçılarımızdan “Ahiler” kelimesinin kaldırılmasını önemle istirham ederiz” ifadelerini kullanmıştı.
Kızıl Goncalar yapımcısı Ahiler ve Kırşehir’den özür diledi!
Gold film yaptığı açıklama da “Gold Film imzalı FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen Ahiler kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz” açıklaması yapıldı.
İlgili Haberler
Saba Tümer’in yapımcılığını Hann Yapım’ın üstlendiği, Peyman’ın sponsorluğunda kendi kanalında yayınlanan “Saba Tümer’le” isimli YouTube programının ilk konuğu Acun Ilıcalı oldu. Tümer, ev konseptinde Hann Sahne’de çekilen programında her hafta birbirinden ünlü dostlarını ağırlayacak. Acun Ilıcalı, konuk olduğu Saba Tümer’in YouTube programı “Saba Tümer’le” de samimi açıklamalarda bulundu. Çeyrek Asırlık Dostluk İLGİLİ HABER Elif Buse […]
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, “Giuseppe Verdi & Richard Wagner” Gala Konseri ile, 30 Mart 2024 günü Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverle buluşuyor… İtalyan operasının babası olarak bilinen Giuseppe Verdi ve Alman opera literatürünün en büyük bestecisi olarak anılan Richard Wagner’in tezatlıkları ve ortak noktalarının buluştuğu konserde, bu iki bestecinin şan […]
TV8’in fenomen yarışması Survivor All Star 2024 tüm hızıyla devam ediyor. Survivor’da efsaneleşen yarışmacılardan Nagihan Karadere geçirdiği sakatlık nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Survivor Nagihan’ın sağlık durumu merak konusu haline geldi. Acun Ilıcalı, Nagihan’ın sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Survivor Nagihan’ın diskalifiye olma ihtimali güçlendi! İşte detaylar… TV8’in izlenme rekorları kıran yarışması Survivor All […]
7’den 70’e herkesin sevgisini kazanan, Türkiye’nin efsane sanatçılarından Barış Manço, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde Kadıköy’de anılacak. Anadolu Rock müziğinin duayen isimlerinden; şarkıcı, besteci ve söz yazarı Barış Manço, vefatının 25. yıl dönümünde Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği bir etkinlikle anılacak. “Barış Manço’yu Sevgiyle Anıyoruz” anma programı 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00’de Caddebostan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. […]