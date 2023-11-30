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Kızıl Goncalar dizisi yapımcısı Ahiler için Tüm Kamuoyu ve Kırşehir’den özür diledi!

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FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ilk fragmanı ses getirmişti. Ahilik Eğitim ve Araştırma Vakfı genel başkan yardımcısı Süleyman Demir’in Kızıl Goncalar dizisi tepkisi ses getirdi.

Süleyman Demir, ahiler kelimesini kaldırılmasını dile getirerek “; “Ahiler dini kullanan bir tarikat değildir. Kızıl Goncalar dizisinin fragmanında söylenenler bizleri üzdü. Filmin yapımcısından, yönetmeninden, senaryo yazarından ve sanatçılarımızdan “Ahiler” kelimesinin kaldırılmasını önemle istirham ederiz” ifadelerini kullanmıştı.

Kızıl Goncalar yapımcısı Ahiler ve Kırşehir’den özür diledi!

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Gold film yaptığı açıklama da “Gold Film imzalı FOX’un yeni dizisi Kızıl Goncalar’ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen Ahiler kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz” açıklaması yapıldı.

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berkay
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