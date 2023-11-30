Son Dakika Cumhur İttifakı İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları belirlendi iddiası!

Son Dakika Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 45+1 tartışmaları sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı belirlendiği iddia edildi. Özellikle sosyal medyadan adayların mesaj verdiği dile getirilerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanları ilk sinyalleri verdiği iddia edildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP genel başkanı Devlet Bahçeli Beştepe’de görüşme gerçekleştirdi. Ankara’daki zirvede İstanbul Belediye başkanı adayı ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adaylarının belirlendiği iddia edildi.

50+1 tartışmalarında Recep Tayyip Erdoğan’ın kaldırılması isabetli olur sözlerine DEvlet Bahçeli’den sert cevaplar gelmişti. Cumhur İttifakı çatırdıyor mu derken daha iyi bir hal aldığı ve Bahçeli’nin Erdoğan’ı ikna ettiği düşünüldü!

Beştepe’de gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü. DEvlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 saat süren görüşmeleri sonrası Ankara ve İstanbul adaylarının netleştiği iddia edildi!

Ak Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Murat Kurum iddiası!

Eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanı Murat Kurum’un İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı için Cumhur ittifağının adayı olacağı iddia edildi. Özellikle Erdoğan’ın seçim sloganı olan “Yeniden İstanbul” paylaşımını ilk atan isim olan Murat Kurum’la ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığına yakın olduğu aktarıldı. Özellikle Türkiye depremde en büyük riskli bölge olan Marmara bölgesi için Murat Kurum’un özel çalışmalarıyla depremden korunmak için Murat Kurum sloganıyla duyurulacağı iddia edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Ziya Seçluk iddiası!

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhur ittifağının Ankara BŞB adayı olacağı iddia ediliyor. Hem Erdoğan hem Bahçeli parti kurullarında konuştuktan sonra iki ismi ilan edeceği düşünülüyor.