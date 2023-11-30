Fenerbahçe’nin Fred kararı belli oldu! İki hafta daha

Sakatlığıyla Fenerbahçe’nin gidişatını en çok etkileyen oyuncu olan Fred’in net akıbeti belli oldu. Sarı Lacıvertli kulüpte Fred ne zaman dönecek? Fred sakatlığı atlattı mı soruları cevap buluyor. Fenerbahçe’nin Fred kararı belli oldu. Fred’in dönüşü o maça ertelendi.

Fred’le ilgili son dakika gelişmesi!

İsmail Kartal’ın açıklamaları ve Fenerbahçe antreman fotoğraflarıyla Fred’in akıbeti merak ediliyor. Topla birlikte çalışmalara başlayan Fred için Fenerbahçe sağlık ekibi ve İsmail Kartal kararını verdi. Fred’in tamamen iyileşmesi iki haftayı bulacak.

Fenerbahçe Fred ile ilgili planlama yaptı!

Bu akşamda sahada olmayacak 30 yaşındaki Brezilyalı yıldız için Fenerbahçe’nin son kararı ortaya çıktı. Fred, Sivasspor maçında ikinci yarı sahada olacağı, Beşiktaş derbisine ise %100 hazır olmasıyla ilk 11’de olacağı öğrenildi.

Fred’in Fenerbahçe’ye tam dönmesi iki haftayı bulacak. Fenerbahçe 4 Aralık pazartesi günü Sivasspor’la karşılaşacak. Fred burada ikinci yarı sahada olacak. Beşiktaş ile 9 Aralık tarihinde karşılaşcak. Fred Beşiktaş maçında 11’de olacak.