Ceren SİLLE Resim Sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşuyor

Ceren Sille ilk kişisel sergisini 20 Ekim’de Göztepe Venüs Sanat Galerisi’nde açıyor. Sergide sanatçının suluboya tekniği ile hazırladığı 30 eser yer alacak. Doğaya ait portreler çalışan sanatçı eserlerinde renk ve estetik algısını sanatseverle paylaşıyor.
Küratörlüğünü Mücella Balyemez’in yaptığı sergi 20-31 Ekim tarihleri arası ziyaret edilebilecek. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Lösev ve Nesin Vakfına aktarılacak.
Ceren Sille Hakkında,
1988 yılında Ankara’da doğdu. İstanbul Ticaret Üniversitesi Moda Tekstil Tasarım bölümünü bitirdi. 2011-2012 yıllarında London College of Fashion, University of the Arts London’da moda baskı eğitimi aldı. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’nin önemli tekstil markalarında staj yaptı, tekstil sektöründe baskı üzerine çalıştı. 2016 ve sonrası kendi tshirt baskı atölyesini kurdu. 2024 yerel seçimlerinde Kadıköy İlçesi Göztepe Mahalle Muhtarlığına seçildi. Sanatsal çalışmalarına ve muhtarlık görevine devam eden Ceren Sille, evli ve 1 çocuk annesidir.
Açılış kokteyli 20 Ekim Pazar günü saat 15.00 de yapılacak olan sergi her gün 11:00 ile 17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacaktır.
VENÜS Sanat Galerisi
Pınar Sokak No 10
Göztepe-Kadıköy
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