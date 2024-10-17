İBB ZABITA EKİPLERİNİN OKUL KANTİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

İBB Zabıta Ekipleri, Fatih ve Zeytinburnu’ndaki eğitim kurumlarının kantinlerinde tüketici hakları kanunu kapsamında fiyat etiket denetimi gerçekleştirdi. Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerinin kontrolü de sağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tüketici Hakları Zabıta Amirliği Ekipleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a istinaden okul kantinlerinde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştiriyor.

Denetimler esnasında çocukların sağlığının korunmasına fayda sağlamak için gıda ve içeceklerin üzerinde bulunan son tüketim tarihlerinin de kontrolleri yapılarak, son kullanım tarihi geçmiş ürünler yetkili birimlere bildiriliyor.

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FİYAT ETİKETİ VE SON KULLANMA TARİHİ DENETİMİ

İBB, bu kapsamda Fatih ve Zeytinburnu’ndaki okul kantinlerini denetledi. Kantinlerde öğrencilere satışa sunulan ürünlerin fiyat etiketinin bulunup, bulunmadığı kontrol edildi. İBB Zabıta Ekipleri tarafından gıda ürünlerinin son kullanma tarihi de denetlendi.

“BİLİNÇLİ TÜKETİCİ” SEMİNERLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Dairesi Başkanlığı’nca okul kantinlerinde gerçekleştirilen fiyat etiketi denetimlerinin dışında bilinçli tüketici anlayışının gelecek nesillere taşınması amacıyla öğrencilere yönelik “Bilinçli Tüketici” seminerleri de düzenleniyor.

İBB Zabıta Ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi boyunca okul kantini denetimleri gerçekleştirmeye ve bilinçli tüketici seminerleri düzenlemeye devam edecek.