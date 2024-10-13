Adalar’da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Başladı!

Adalar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı etkinliklerini San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlediği Şef Betin Güneş yönetimindeki Türk Oda Orkestrası ve Korosu’nun muhteşem konseriyle başlattı.
Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi Meclis Üyeleri ve Adalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, San Pacifico kilisesinin büyüleyici atmosferi katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.
Konserde kısa bir konuşma yapan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, “Cumhuriyetimizin 101. Yılı’nı büyük bir coşkuyla, Ekim ayı boyunca düzenleyeceğimiz etkinliklerle kutluyoruz. Adalar Cumhuriyet Etkinliklerimizi, dün akşam San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde, Şef Betin Güneş yönetimindeki Türk Oda Orkestrası ve Korosu’nun muhteşem konseri ile başlattık. Dünyaca ünlü duayen sanatçı Betin Güneş ve dünyanın çeşitli ülkelerinden ekip üyeleri, müziğin birleştirici gücünü ve evrenselliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Kendilerini burada ağırlamaktan onur duyduk, tüm ekibe minnettarız. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi hak ettiği güzellikte ve adına yakışır şekilde kutlamak için ortaya koyduğumuz gayret, Cumhuriyetimize hissettiğimiz bağlılığın göstergesidir. Tüm halkımızı, yakında duyuracağımız etkinliklerimize bir kez daha davet ediyorum. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun!” şeklinde konuştu.
Türk orkestra şefi, besteci, piyanist, tromboncu Betin Güneş, 1988 yılından bu yana Köln Senfoni Orkestrası’nın ve Enseble Mondial Oda Orkestrası’nın şefi olarak çalışmaktadır. Yirmibeş yıldır birlikte çalıştığı bu iki orkestranın solistlerinden kurduğu Türk Oda Orkestrası’nı (Turkish Chamber Orchestra) yönetmektedir. Bestelediği senfonilerin sayısı yirmiüçü bulmuştur; elektronik müzik, solo ve orkestra müziği alanında da eserler vermektedir.
Adalar Belediyesi Ekim Ayı boyunca çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaya devam edecek.
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