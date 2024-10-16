Sabancı Vakfı 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi

Sabancı Vakfı Hibe Programı ile can suyu olduğumuz 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi
Sabancı Vakfı, 18 yıldır devam eden Hibe Programları kapsamında düzenlediği “Ekim Zamanı” etkinliğinde desteklediği sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Sivil toplum kuruluşlarına can suyu olması amacıyla başlattığımız hibe programı sayesinde bugün, 81 ilimizde desteklediğimiz 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi.” dedi.
Sabancı Vakfı, 18 yıldır kesintisiz olarak sürdürdüğü Hibe Programı kapsamında destek verdiği sivil toplum kuruluşlarıyla geleneksel “Ekim Zamanı” etkinliğinde bir araya geldi. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, 2023-2024 döneminde destek alan 8 projenin hikayesi katılımcılarla paylaşıldı.
Sabancı Vakfı olarak 50 yıldır tüm bireylerin haklardan eşit yararlandığı bir toplum yaratma idealiyle çalıştıklarını belirten Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, “Hep söylediğimiz gibi, toplumsal sorunların çözümü için tek bir kurumun çabası yetmez. Bu sebeple de derinleşen eşitsizliklere karşı iş birliğini ve birlikte çalışmayı destekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarına can suyu olması amacıyla başlattığımız hibe programı sayesinde bugün, ne mutlu ki, 81 ilimizde 300 binden fazla kişinin hayatına doğrudan dokunduk. Bugüne kadar desteklediğimiz 250’ye yakın projenin sonuçları 4,6 milyon kişiyi etkiledi. Dünyada aynı anda birden fazla ve birbirini etkileyen sonuçları olan ‘çoklu krizler’ yaşıyoruz. Bu durum, güç birliğine ve dayanışmaya olan ihtiyacı artırıyor. Bu yüzden, çözüme yönelik somut ve etkin çalışmalar gerçekleştirebilen sivil toplum kuruluşlarını desteklemenin kritik öneme sahip olduğunu biliyoruz. Tam 18 yıldır sivil toplum kuruluşlarına yalnızca hibe desteği sağlamıyoruz; onlarla yol arkadaşlığı yapıyor ve biriktirdiğimiz tecrübeleri karşılıklı paylaşıyoruz” dedi.
Hibe Programı kapsamında 2023-2024 döneminde destek verdikleri 8 kurumun çalışmalarından da söz eden Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı “Engelli bireylerin haklardan eşit yararlanabilmesi, çocukların ve gençlerin eğitim materyalleri ve sanat temelli çalışmalarla güçlendirilmesi, kadınların hayata ve karar alma mekanizmalarına aktif katılımı gibi konularda yoğun emek verilen değerli çalışmalar görüyoruz. Bu vesileyle tüm projelerin ekiplerini hedeflerine bağlılıkları ve büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmaları için yürekten kutluyorum” dedi.
Ekim Zamanı buluşmasında Türkiye Alzheimer Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Alternatif Medya ve İletişim Derneği, Günbağı Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği, Troya Kültür Derneği, Dem Derneği, Döngü Kooperatifi, Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (EVKAD); projelerinin sonuçlarını, projelerini hayata geçirirken yaşadıkları deneyimleri, gelecek dönem planlarını ve faydalanıcıların öykülerini aktarma fırsatı buldu.
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