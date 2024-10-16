ATAŞEHİR’DEKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KİPTAŞ DA DEVREDE

Ataşehir Belediyesi ilçedeki 12 mahallede imar sorunlarının çözümü için çalışmalarını hızlandırırken kentsel dönüşüm seferberliği için de kritik görüşmeler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda son olarak KİPTAŞ ile bir araya gelindi. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile İBB Şehircilik Grup Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt’un da katıldığı toplantıda dönüşüm projeleri değerlendirilip, yapılacak iş birlikleri görüşüldü.

Ataşehir Belediyesi ilçedeki 12 mahallede imar çalışmalarına hız verirken bir yandan da kentsel dönüşüm çalışmaları için planlamalar yapıyor.

Bu kapsamda Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel dikkat çeken bir görüşme daha gerçekleştirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Grup Başkanı ve KİPTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kurt ile beraberindeki heyet Ataşehir Belediyesi’ne bir ziyaret gerçekleştirirken, Başkan Adıgüzel ile ilgili birim yöneticilerinin de katılımıyla verimli toplantı gerçekleştirildi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Masaya Yatırıldı

Toplantıda Ataşehir’de hayata geçirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projeleri masaya yatırılırken, KİPTAŞ’ın bu alandaki tecrübe ve birikimlerinden nasıl yararlanılabileceği, ortak hangi projelerin geliştirilebileceği ve dönüşüm süreçlerinde sağlıklı, sürdürülebilir, doğa dostu yaşanabilir yapılaşma için nasıl bir planlama yapılması gerektiği gibi kritik başlıklar ele alındı.

Başkan Adıgüzel’den İBB İle Güçlü İş Birliği Mesajı

Toplantıya ilişkin konuşan Başkan Onursal Adıgüzel ise, Ali Kurt ve KİPTAŞ ekibi ile bir araya gelmekten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirirken; dönüşüm odaklı verimli toplantı gerçekleştirildiğini vurgulayıp, ‘Depreme dayanıklı ve planlı bir Ataşehir için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz’ mesajı verdi.

12 Mahallede Çalışmalar Hız Kazandı

Öte yandan Ataşehir Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı iş birliği sayesinde Ataşehir’de imar sorunları da çözüme kavuşuyor. Bu çerçevede Ataşehir’in kronikleşmiş imar sorunu, yeşil Ataşehir vizyonu doğrultusunda yeni bir yapılanmayla ele alınarak sonuçlanırken, 12 mahallede ise imar çalışmaları hız kazandı. Planları tamamlayıp, çok kısa sürede de proje ve ruhsatları düzenleyerek dönüşüme tüm desteği sağlamayı ve vatandaşları depreme dayanaklı güvenli binalara kavuşturmayı hedefleyen belediye yönetimi, planlamaların tamamlanmasıyla birlikte kentsel dönüşüm projelerinin de bir bir start alacağını öngörüyor.

‘Deprem Meselesi Bizim Gündemimizdeki En Öncelikli Konu’

Deprem riski nedeniyle, imar sorununun önemine vurgu yapıp, kentsel dönüşümün hızlıca başlaması gerektiğini dile getiren Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Deprem meselesi, bizim için gündemimizde en öncelikli ve birinci sırada tuttuğumuz bir konu. Ataşehir’in imar sorunu kalmayana ve vatandaşlarımızı depreme dayanıklı konutlarla buluşturana dek çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.