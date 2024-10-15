Çekmeköy Meclisinde AK Parti ve CHP Arasında Park Tartışması

AK Parti ve CHP Arasında Gergin Anlar

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısında, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semih Kenber’in “Partimiz her 2 ayda bir park yapıyor” açıklaması, tartışmalara neden oldu. Kenber’in bu iddiası, meclisteki diğer üyeler arasında gergin anların yaşanmasına yol açtı.

Toplantıda, Kenber’in park yapımına dair olumlu söylemleri, CHP Meclis Üyesi Aziz Fidan tarafından sorgulandı. Fidan, Kenber’e “Madem her 2 ayda bir park yaptınız, nerede bu parklar?” diye sordu. Bu itiraz, mecliste gerginliğin artmasına sebep oldu ve diğer meclis üyeleri de duruma müdahil olarak, “Park yaptık, park yapmadınız” gibi sorular yöneltmeye başladı. Bu süreç, mecliste karşılıklı tartışmalara ve atışmalara neden oldu.

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Meclis Başkan Vekili Bora Kılıç, durumu kontrol altına almak için devreye girdi ve “Yeter, tatlı yerinde keselim. Kim söz versem sataşmalar oluyor” diyerek tartışmanın sona ermesini talep etti. Ancak, taraflar arasındaki tartışmalar devam ederek meclis gündemini bir süre daha meşgul etti.

Bu olay, Çekmeköy Belediyesi meclisinde siyasi gerginliğin yükseldiği bir an olarak kaydedildi. Üyeler arasındaki bu tartışmanın, önümüzdeki toplantılarda benzer konuların gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Toplantı sonunda, meclis üyeleri arasında yaşanan bu olay, hem siyasetin sıcaklığını hem de yerel yönetimdeki rekabeti gözler önüne serdi. Çekmeköy Belediyesi meclisi, tartışmalarla dolu bir sürecin içinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Çekmeköy Meclisinde Park Tartışması: Semih Kenber Açıklama Yaptı

Toplantının sonunda, son sözü alan Semih Kenber, açıklamalarda bulunarak, “Sözlerim yanlış anlaşıldı. Benim demek istediğim, İstanbul’daki tüm belediyelerin yaptığı çalışmaları kastetmiştim” dedi. Bu açıklama, Kenber’in niyetini netleştirmesi açısından önemli bir adım oldu.

Kenber’in bu ifadesi, meclisteki gergin havanın yatışmasına yardımcı olurken, diğer üyeler arasında tartışma ve soru işaretlerine son vermek için bir fırsat sundu. Ancak, yaşanan bu tartışma, Çekmeköy Belediyesi meclisinde siyasi atmosferin ne kadar hareketli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Meclis toplantısında yaşanan bu olay, yerel siyasetin dinamiklerini ve rekabetin getirdiği tartışmaları gösterirken, gelecek toplantılarda benzer konuların gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.