สล็อต

betflix

Kadıköy Gazetesi

Kategoriler

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
Anasayfa Manşetler Gizlilik Politikası Künye İletişim
Kadıköy Gazetesi
Kadıköy Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Genel Manşet

Çekmeköy Meclisinde AK Parti ve CHP Arasında Park Tartışması

Yayınlanma:
ABONE OL

AK Parti ve CHP Arasında Gergin Anlar

 

Çekmeköy Belediyesi meclis toplantısında, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Semih Kenber’in “Partimiz her 2 ayda bir park yapıyor” açıklaması, tartışmalara neden oldu. Kenber’in bu iddiası, meclisteki diğer üyeler arasında gergin anların yaşanmasına yol açtı.

#image_title

Toplantıda, Kenber’in park yapımına dair olumlu söylemleri, CHP Meclis Üyesi Aziz Fidan tarafından sorgulandı. Fidan, Kenber’e “Madem her 2 ayda bir park yaptınız, nerede bu parklar?” diye sordu. Bu itiraz, mecliste gerginliğin artmasına sebep oldu ve diğer meclis üyeleri de duruma müdahil olarak, “Park yaptık, park yapmadınız” gibi sorular yöneltmeye başladı. Bu süreç, mecliste karşılıklı tartışmalara ve atışmalara neden oldu.

İLGİLİ HABER Maltepe Belediyesi’nden1000 üniversite öğrencisine 12 bin 500 TL burs

Meclis Başkan Vekili Bora Kılıç, durumu kontrol altına almak için devreye girdi ve “Yeter, tatlı yerinde keselim. Kim söz versem sataşmalar oluyor” diyerek tartışmanın sona ermesini talep etti. Ancak, taraflar arasındaki tartışmalar devam ederek meclis gündemini bir süre daha meşgul etti.

Bu olay, Çekmeköy Belediyesi meclisinde siyasi gerginliğin yükseldiği bir an olarak kaydedildi. Üyeler arasındaki bu tartışmanın, önümüzdeki toplantılarda benzer konuların gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği düşünülüyor.

Toplantı sonunda, meclis üyeleri arasında yaşanan bu olay, hem siyasetin sıcaklığını hem de yerel yönetimdeki rekabeti gözler önüne serdi. Çekmeköy Belediyesi meclisi, tartışmalarla dolu bir sürecin içinde olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

Çekmeköy Meclisinde Park Tartışması: Semih Kenber Açıklama Yaptı

Toplantının sonunda, son sözü alan Semih Kenber, açıklamalarda bulunarak, “Sözlerim yanlış anlaşıldı. Benim demek istediğim, İstanbul’daki tüm belediyelerin yaptığı çalışmaları kastetmiştim” dedi. Bu açıklama, Kenber’in niyetini netleştirmesi açısından önemli bir adım oldu.

Kenber’in bu ifadesi, meclisteki gergin havanın yatışmasına yardımcı olurken, diğer üyeler arasında tartışma ve soru işaretlerine son vermek için bir fırsat sundu. Ancak, yaşanan bu tartışma, Çekmeköy Belediyesi meclisinde siyasi atmosferin ne kadar hareketli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Meclis toplantısında yaşanan bu olay, yerel siyasetin dinamiklerini ve rekabetin getirdiği tartışmaları gösterirken, gelecek toplantılarda benzer konuların gündeme gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.

author avatar
Admin
See Full Bio
AK Parti ve
AK Parti ve CHP Arasında Gergin Anlar
Çekmeköy Meclisinde
CHP Arasında
Park Tartışması

İlgili Haberler

Adalar
13 Ekim 2024
Adalar’da Cumhuriyet Bayramı Etkinlikleri Başladı!

Adalar Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. Yılı etkinliklerini San Pacifico Latin Katolik Kilisesi’nde düzenlediği Şef Betin Güneş yönetimindeki Türk Oda Orkestrası ve Korosu’nun muhteşem konseriyle başlattı. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Adalar Belediyesi Meclis Üyeleri ve Adalı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, San Pacifico kilisesinin büyüleyici atmosferi katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.   İLGİLİ HABER […]

Ekonomi
13 Ekim 2024
KENTSEL ISI ADASINI YÖNETMEK: YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

2005 yılından beri sürdürülebilir şehirler yaratmak için çalışmalar yürüten WRI Türkiye, 12. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nu 10 Ekim 2024 tarihinde çevrim içi olarak düzenledi. Kentsel Isı Adasını Yönetmek: Yaşanabilir Şehirler İçin Yenilikçi Çözümler temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, kentsel ısı adalarının nedenleri, etkileri ve bu soruna yönelik yenilikçi çözümler üzerine odaklandı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından birçok uzmanın bir […]

Etkinlikler
13 Ekim 2024
Ceren SİLLE Resim Sergisi Venüs Sanat Galerisi’nde sanatseverler ile buluşuyor

Ceren Sille ilk kişisel sergisini 20 Ekim’de Göztepe Venüs Sanat Galerisi’nde açıyor. Sergide sanatçının suluboya tekniği ile hazırladığı 30 eser yer alacak. Doğaya ait portreler çalışan sanatçı eserlerinde renk ve estetik algısını sanatseverle paylaşıyor. Küratörlüğünü Mücella Balyemez’in yaptığı sergi 20-31 Ekim tarihleri arası ziyaret edilebilecek. Sergiden elde edilecek gelirin bir bölümü Lösev ve Nesin Vakfına […]

Basında Kadıköy
13 Ekim 2024
Mina NAJAFZADEH Resim Sergisi MB Sanat Evi’nde

Mina Najafzadeh Resim Sergisi MB Sanat Evi’nde 19 Ekim Cumartesi günü açılıyor. Sanatçının sergide farklı tekniklerde çalışılmış 35 eseri yer almakta. Mina Najafzadeh  İran Azerbaycan’da doğdu. Resim eğitimini eşi Mehmet Najafzadeh’den aldı. İç mekan tasarımına merakını ve  yeteneğini resimlerine yansıttı. İran Tahran’da kişisel sergiler açan sanatçı ve çok sayıda karma resim sergilerine katıldı. Bir süre […]

İş arayanlar ve işverenler bu fuarda buluşacak

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı’nda ikinci gün sona erdi

Meme Kanseri Farkındalığı İçin Kız Kulesine Pembe Kurdele Bağladılar

Basın Platformu “Gazeteciler Sorunlarını Anlatıyor” Şanlıurfa Çalıştayı yapıldı

ChatGPT Eğitimi ile Geleceği Yakalayın