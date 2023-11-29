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MEB’den 81 ilde son dakika kapatma kararı! Lise İlkokul Ortaokul tüm kademelerde kapatma!

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MEB 81 ilde geçerli olan yeni kapatma kararını son dakika duyurdu! Milli Eğitim Bakanlığı tüm kademelerde geçerl olacak kapatma kararını duyurdu.

MEB olarka göreve gelen Yusuf Tekin, göreve başlar başlamaz radikal karar almaya devam ediyor. Sınıf geçme, açık listeye geçiş, 70 puan şartı ve sınıf tekrarı gibi kararlarıyla ses getiren Tekin, yne fazla yankı uyandıran bir karar daha aldı.

MEB’den yeni düzenleme!

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Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir düzenlemeye gitti ve kritik kapatma kararını açıkladı. 81 ilde tüm lise, ortaokul ve ilkokullarda geçerli kuralı açıkladı. Velilerin ve öğrencilerin dikkatli olmasını ve mutlak kontrol etmeleri açıklandı. İŞTE MEB’DEN o karar!

Milli Eğitim Bakanlığı Flaş Kapatma kararı açıklandı!

MEB yazılı olarak yaptığı açıklamada 81 ilde kapatma kararını aldığı ifade ederek “”Bilindiği üzere Bakanlığımız, öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için merdiven altı yapılara karşı mücadelesini sürdürmektedir. Bu kapsamda kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı almadan liselere ve üniversitelere hazırlık kursu adı altında çevrim içi (online) eğitim verdiği iddiasıyla faaliyet gösteren sitelere karşı öğrenci ve velilerimizin çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir.” dedi.

Öğrenci ve velilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için izinsiz faaliyet gösteren bu tip yapılara itibar etmemeleri önem arz etmektedir. Buna karşı Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel kurs/uzaktan öğretim kursların listesine https ://ookgm.meb. gov.tr/kurumlar. php?=kurs adresinden ulaşılabilir” diyerek kaçak olarak hizmet veren tüm kursların 81 il genelinde ivedilikle kapatılacağı söylendi.

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berkay
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