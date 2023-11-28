Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği 29 Kasım çarşamba okullar tatil edilecek mi?

Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği 29 Kasım çarşamba günü okulları tatil edecek mi? Bursa’da etkili olan lodos hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Bursa Valiliği 29 kasım çarşamba günü okulları tatil edecek mi? Bursa Valiliği son dakika tatil haberleri var mı öğrenciler merak ediliyor!

Bursa’da okullar tatil olacak mı?

Sosyal medyada binlerce öğrenci ve veli Bursa’da 1 gün tatil istiyor. Tarihte görülmemiş bir lodos olduğunu ifade edenler, camların neredeyse kırılmak üzere olduğunu, güvenlik için Bursa’da okulları 1 gün tatil edilmesini istiyor. Her yerden Bursa Valiliğini yazan öğrenciler, korkunç bir lodos olduğunu, yarın Bursa’da okulların tatil olmasını dile getiriyor.

Bursa Valiliği 29 Kasım 2023 çarşamba okulları tatil etti mi?

Bursa Valiliği henüz resmi kar tatili açıklaması yapmadı. Bursa’da şu an için okullar var. Bursa Valiliği en son meteoroloji uyarı mesajı yayınladı ancak okulları henüz tatil etmedi. Bursa’da okullar tatil edilir edilmez sizlerle paylaşılacak.

Gözler Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ta!

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ta “Oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli” olalım açıklaması yaptı. Ancak Mahmut Demirtaş henüz Bursa için lodos tatili haberi vermedi.

Bursa’da okullar tatil edilir edilmez sitemizde yer alacak.