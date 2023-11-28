Son Dakika Naci Görür Tunceli’de 7.4 şiddetinde deprem bekliyoruz dedi! Tunceli ve Elazığ sallandı!

Son dakika deprem oldu! Tunceli’de deprem meydana geldi. 28 Kasım salı akşamı Tunceli’de deprem oldu. Ancak aynı dakikalarda habersiz olarak Naci Görür Tunceli’de 7.4 şiddetin deprem bekliyoruz açıklaması yaptı. Tamamen birbirinden bağımsız olarak aynı anda Tunceli sallandı. Tunceli depremini Elazığ’da hissetti!

Son dakika Tunceli’de deprem oldu!

Son dakika Tunceli’de deprem oldu. Tunceli’de 28 kasım tarihinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD depremin şiddetini 3.5 olarak açıklandı. Tunceli’de meydana gelen depremin merkez üstü Pertek olarak açıklandı. Ancak deprem Elazığ’da da hissedildi.

Prof. Dr. Naci Görür aynı anda açıklamalarda bulundu!

Prof. Dr. Naci Görür son dakika yaptığı açıklamada “”Erzincan-Karlıova arasını bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7,4’e kadar çıkabilir. Tunceli’ye uzak değil.” açıklaması yaptı.

Haber Global ekranlarında Buket Aydın’la yüz yüze programına konuk olan Naci Görür “Tunceli tehdit altında. Tunceli’den kimse bahsetmiyor. Bu fay en son 1790’larda deprem verdiğini ifade eden Görür, 250 senede bir deprem üretme potansiyeli var. 1790’a 250 eklerseniz günümüze oluşursunuz. Biz Erzincan Karlıova, Bingöl Karlıova’yı bekliyoruz. Bu fay deprem üretirse 7.4 şiddetine kadar deprem çıkarablir. Bu fay tam olarak Tunceli’de” açıklaması bulundu.