Uğur Şahin: “Kanser aşılarımızın 2030’dan önce onaylanmasını bekliyoruz”

Prof. Dr. Uğur Şahin, 2023 öncesi kanser aşılarının onaylanmasını beklediklerini açıkladı. BioNTech’in kurucu ortağı da olan Uğur Şahin, kanser aşılarıyla ilgili uzun bir süre sonra ilk defa konuştu.

Almanya’da bir gazeteye konuşan Uğur Şahin, “İlk mRNA tabanlı kanser aşılarımızın 2030’dan önce onaylanmasını bekliyoruz. Ayrıca 2025-2029 yıllarında diğer tedavi edici yaklaşımlar için deneme verilerine sahip olmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Her hastaya özel kanser aşısı!

Her hastaya özel kanser aşısı geliştirmek istediğini ifade eden Şahin “Bunu yapmak için her hastanın kanser özelliklerini analiz ediyoruz ve bağışıklık sisteminin mümkün olduğunca çok sayıda tümör hücresini tanımasını ve yok etmesini sağlayacak olanları seçiyoruz” diye konuştu.

Antikor-İlaç Konjugatları

Başka bir umut kaynağı olan ADC (Antikor-ilaç konjugatları) da sözlerine ekleyen Prof. Dr. “ADC’ler kemoterapiyi taşıyan antikorlardır. Kanda dolaşarak tümöre ulaşırlar ve orada kemoterapiyi hedefli şekilde serbest bırakırlar.

Bu tedavinin önemi, katılımcıların önemli bölümünde tümörü çok hızlı şekilde küçültebilmesidir. Birkaç yıl içinde birçok kanser durumunda klasik kemoterapi yerine hedefe yönelik kemoterapi olarak giderek daha fazla ADC’nin kullanılacağından eminim” ifadesini kullandı.