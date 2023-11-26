İstanbul’da okullar tatil edilecek mi? 27 Kasım okullar var mı? AKOM açıklaması dikkat çekti!

AKOM, son dakika uyarısı dikkat çekti! AKOM, İstanbulluları uyardı. Akom son dakika İstanbul uyarısında “Pazar gününden salı gününe kadar İstanbul’da kışı yaşayacağız” açıklaması geldi. Akom uyarısı sonrası milyonlarca öğrenci İstanbul’da okullar tatil edilecek mi sorusunu sormaya başladı!
Akom uyardı: Kışı yaşayacağız!
Akom, İstanbul için kar, fırtına ve yağışlı hava uyarısı yaptı. Akom son dakika olarak yaptığı açıklamada “Akşam saatleri itibaren İStanbul’u fırtına ve yağış terk edecek, ancak kar yağışı başlayacak. SAlı günüe kadar kentte kış etkili olacak” açıklaması yaptı.
İBB ekiplerinin sürekli olarak sahada olduğunu ifade eden AKOM, 5 bin 318 personel, 2016 araç ve iş makineleriyle il genelinde ihbarlara müdahale ediliyor açıklaması yapıldı.
AKOM bu uyarısı sonrası Milyonlarca öğrenci, okullar tatil olur mu? 27 Kasım pazartesi İstanbul’da okullar tatil edilecek mi sorusuna cevap aramaya başladı. Peki İstanbul’da Okullar tatil edilir mi? Tatil edilecek kadar kar yağacak mı?
27 Kasım 2023 pazartesi okullar var mı?
Şu an için İstanbul’da kar yağan bir ilçe yok. İStanbul’da kar yağışı akşama doğru başlaması bekleniyor. Kar yağışı başladıkdan sonra okullar tatil olur mu, kar tatili yapacak kadar kar yağar mı hepsi akşam saatlerince belli olur. Ancak şu an için İstanbul’da okullar tatil edilmedi.
Kadikoygazetesi olarak İStanbul’da gelecek herhangi bir il yada ilçe kar tatillerini sizlere aktaracağız.
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