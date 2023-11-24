Özdağ: Deprem çantasına silah koymalısınız

İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu bugün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ı konuk ettiği bir kahvaltı organizasyonu düzenledi. Özdağ, depremle ilgili göz ardı edilen bir hususa ilginç bir şekilde dikkat çekti. “Depremden sonra yağma olacak. Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da olanlar burada olmayacak mı sanıyorsunuz?” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu üyesi gazeteciler kahvaltıda buluştu. Federasyon Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın öncülüğünde Kadıköy Büyük Kulüp’te düzenlenen programda konuşan Özdağ çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Türkiye yerel seçimlere giderken İstanbul gibi önemli bir metropolde Zafer Partisi’nin izleyeceği yol haritası da merak konusu. Toplantıda Özdağ’a özellikle 14 ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen milletvekili ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapılan ittifaklar ve anlaşmalar düşünüldüğünde yerel seçimler için Zafer Partisi olarak ne gibi bir hazırlık içinde oldukları soruldu.

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin en büyük sorunlarının başında gelen deprem, ekonomi, sığınmacı gibi çözüm bekleyen problemler hakkında geniş değerlendirmelerde bulunarak kamuoyuna ve iktidara bir kez daha çağrı yaptı.

ÖZDAĞ: İSTANBUL İKİ BÜYÜK SORUNUN PENÇESİNDE

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İlçeleri bu kadar büyük olan bir metropolde yerel basının önemi de çok büyük. Bu nedenle bu buluşmayı organize eden İstanbul Medya ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’a teşekkür ederim.” diyerek konuşmasına başladı ve İstanbul özelinde gördüğü en büyük iki sorunu değerlendirdi.

Özdağ, İstanbul’un en büyük iki sorunu deprem ve sığınmacı ile kaçaklar. Sığınmacılar her gün artarken deprem de her gün yaklaşıyor. Bu süreç böyle devam ederse İstanbul depreminde öleceğiz. Ama sanki deprem İstanbul’da olmayacakmış gibi yaşıyoruz.

Kahramanmaraş’taki depremde profesyonel arama kurtarma ekiplerinin kampına gittim ve sohbet ettik. İstanbul’da kaç kişiye ihtiyaç var dedim. 700 binin üstünde arama kurtarma personeline ihtiyaç var dedi. Böyle bir hazırlık yok. İstanbul’da hangi yolların kapanacağına, nerelerin en çok hasar alacağı biliniyor. Ama aldığımız önlemler bunları asla karşılamıyor.” ifadelerini kullandı.

“SARIYER ADA OLACAK”

Depremin bırakacağı jeolojik etkilere dikkat çeken Özdağ, “Sarıyer depremden sonra ada olacak. Sarıyer’i şehre bağlayan yollar maalesef yıkılacak ve Sarıyer’e karayoluyla ulaşım kalmayacak. Biz hiçbir şey yapmıyoruz. Depreme hazırlık için gidip hesap sormuyorsunuz.” dedi.

YAĞMA TEHLİKESİ

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler sonrasında yaşanan yağma olaylarını örnek gösteren Özdağ, “Deprem çantasında bulunması gereken malzemelerden biri de ne biliyor musunuz? Deprem çantasına silah koymalısınız. Depremden sonra yağma olacak. Kahramanmaraş’ta ve Hatay’da olanlar burada olmayacak mı sanıyorsunuz? Sadece yabancı kaynaklı mı? Hayır. Gölcük depreminde de yağma oldu. O zaman yabancı yoktu. Ve Gölcük’te asker ‘vur’ emri verdi.” ifadelerini kullandı.

“İSTANBUL UYUŞTURUCUDA BERLİN VE AMSTERDAM’I GEÇTİ”

Uyuşturucu konusunda çarpıcı ifadelerde bulunan Özdağ, “İstanbul uyuşturucunun başkenti. Kanalizasyondan alınan tahliller sonucunda Berlin ve Amsterdam’dan daha fazla uyuşturucu kullanıldığı ortaya çıkıyor. İstanbul; deprem, uyuşturucu ve sığınmacıyla kaçağın pençesinde.” dedi.

“MİLYONLARCA DOLAR EKONOMİYE GİRMEDEN ÇIKIYOR”

Yabancı sorununa ekonomik çerçeveden bakan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “İstanbul’da Afrikalı, Suriyeli, Afgan sorunu var. MÜSİAD yetkilisi geçenlerde bir açıklama yaptı ve dedi ki, sitelerde çalışan Afganlar, maaşları yattığında hemen döviz bürosuna gidip döviz alıp memleketlerine yolluyorlar. Her ay kayıt dışı milyonlarca dolar var. Milyonlarca dolar ekonomiye girmeden yurt dışına kaçıyor.” diye konuştu.

“MÜTEAHHİT FANTEZİ YASASI; REZERV ALAN”

Yakın zamanda Meclis’ten geçen Rezerv Alan Yasası ile ilgili de yine çok çarpıcı açıklamalar yapan Özdağ, “Rezerv Alan Yasası, Kanal İstanbul’u yapamayan iktidarın oradan sağlayamadığı rant yerine İstanbul başta olmak üzere pahalı bölgelerden arsalara çökme yasasıdır. Bu yasayla iktidar vatandaşın mülküne çökecek, vatandaşa da başka bir yerden arsa ve ev alabilmesi için kredi tahsis edecek.

Geçtiğimiz günlerde bir müteahhit “Kadıköy’de emekliler niye yaşıyor? Orada emekliler yaşamamalı orası çok güzel yer. İstanbul’un zaten bazı yerlerinde Türkler yaşamamalı” Bu edepsizin söyledikleri aslında bugün iktidarın zihniyeti.

Bu yasa meclisten geçerken CHP, İYİ Parti ve TİP’in birçok vekili oturuma katılmadı. Bugün Zafer Partisi dışında hiçbir parti bu yasaya muhalefet etmiyorlar.” dedi.

Özdağ ayrıca Kılıçdaroğlu’nun da tavır değiştirdiğini söyleyerek, “Bunlar sarı muhalefet. Seçimden önce sığınmacıların oy kullanacağı konusunu dile getirdiğimizde hiçbir şekilde muhalefet etmediler ama seçim kaybedildi ve CHP kurultayında Kılıçdaroğlu çıkıp “Sığınmacılar oy kullandığı için kaybettim” ifadelerini kullandı.

“PROTOKOLÜ AÇIKLAMAK SEÇMENİME OLAN BORCUMDUR”

28 Mayıs öncesinde Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’yla imzaladığı ve geçtiğimiz günlerde yayınladığı protokole kamuoyunda bir kesimin tepki göstermesi sorusu yöneltilen Özdağ, “Kılıçdaroğlu’yla 28 Mayıs tarihine kadar anlaştık. O tarihe kadar açıklamayacağız dedik, yanlış bulmamıza rağmen, ama sonra açıklama hakkına sahiptik ve açıkladık. Üstelik ben bir parti genel başkanıyım. Ben istedim diye 1 milyon kişi Kılıçdaroğlu’na oy verdi. Onlar bana neyin karşılığında oy verdik diye soruyor. Ben de seçmenlerime açıklamak zorundaydım. Bu kendi seçmenime olan borcumdur” dedi.

“CHP’YE HDP İLE MUTLULUKLAR DİLERİM”

Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Celal Karaali’nin, “Yerel seçimlerde CHP ile ittifak olur mu?” sorusuna ise Özdağ, “Biz tek başımıza seçimlere giriyoruz. CHP’ye HDP ile başarılar diliyoruz. CHP Genel Başkanı Zafer Partisi’yle yapılan protokolün HDP seçmenini çok üzdüğünü söyledi ve Türkiye düşmanı bir şarkıcının elini öptü. Biz sadece şehit analarının elini öperiz.” dedi.

“BAZI BÖLGELER KONUŞULUR”

Karaali’nin sorusunu tekrarlaması üzerine, “İstanbul ve Ankara’da iddialıyız, İzmir için oturup konuşuruz.” diyen Özdağ, CHP’yle ittifak için bazı bölgelere açık kapı bıraktı.

Sümeyra DUĞAN-TAYFUN ERCAN /KENT YAŞAM