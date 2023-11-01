İlayda Emir; Moda bir zırhtır..

Türkiye’nin en başarılı moda tasarımcılarından biri olan İlayda Emir, bir çok farklı ülkede koleksiyonları ve tasarımları ilgi görmeye devam ediyor.

Takım elbise ve damatlık gibi özel gecelere yönelik kıyafetlerde tasarlayan Emir her yıl düzenlediği ve büyük ilgi gören defilelerinde önemli kreasyonlarını da sergiliyor.

Genç moda tasarımcısı ve çağdaş erkek modasının öncülerinden bir isim olan İlayda Emir İstanbul Hilton Kozyatagı Hotel’de düzenlenen güzellik yarışmasında yeni tasarımlarını da sergiledi..

Ünlü tasarımcı Emir; Bir Türk erkek giyim tarzını ispat etmek ve Türk erkek profili sunmak üzere çalışmalar yapmaya devam ediyorum.

Uluslararası pazarlardaki tasarım varlığımızı genişletmeye fazlasıyla devam ediyoruz.

Müşterilerden, Influencerlardan yazılı görsel ve Digital medyadan da giderek daha da fazla ilgi görüyoruz ve bunun için gerçekten mutluyuz.

Bununla birlikte, amacımız Markamı gerçek anlamda küresel bir marka haline getirmek.

Moda bir zırhtır, bu zırhın içinde de önce güven ve kalite yer almalıdır.

Tasarımlarımın da erkek koleksiyonlarında bu hissi vermesini istiyorum.

Çalışmalarım bittiğinde Türk erkek profiline ait bir figür oluşturmayı hedefliyorum; dedi.

Grand Of Model Türkiye’nin erkek finalistlerini de giydiren İlayda Emir yarışmada jüri üyesi olarak yer alırken güzelliği ve kıyafetiyle de geceye ayrı bir güzellik kattı.

İlayda Emir Asil Çağıl ve organizasyonu düzenleyen Duygu Yazıcı’ya da teşekkür etti.

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