DEPREM DAYANIŞMA PAZARI KADIKÖY’DE

Depremden etkilenen bölge esnafını desteklemek amacıyla İstanbul’da Dayanışma Pazarı kuruluyor. İBB’nin desteğiyle Kadıköy’de 28 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arası düzenlenecek pazarda, yöresel ürünler sergilenecek ve satışa sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, afetzedelere yardım amaçlı bir işbirliği protokolüne imza attı.

Bu kapsamda, depremden etkilenen bölge esnafı Festival Park Kadıköy’de 28 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında bir Dayanışma Pazarı kurulacak.

İBB’nin mekan tahsisi ve lojistik destek sağlayacağı Dayanışma Pazarı’nda; Kahramanmaraş’tan ve diğer illerden gelecek depremzede esnaflar stand açacak. Pazarda bölgeden getirilen yöresel ürünlerini sergilenecek ve satışa sunulacak.

8.500 metrekare alanı ve 10 bin kişi kapasitesi ile şehrin yeni yaşam alanı Festival Park Kadıköy; metrobüs, metro, vapur ve dolmuş olmak üzere neredeyse tüm toplu taşıma hatlarının kesiştiği bir noktada, Haydarpaşa Garı’ndan Moda Sahili’ne uzanan rıhtımın sonunda yer alıyor.

Konum: https://goo.gl/maps/nMKkmbcmTuNmUCY48

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