Saim Altuncu Atölyesi Sulu boya Sergisi Açıldı

Saim Altuncu Atölyesi Suluboya Sergisi, 26 Nisan’da Evrim Sanat Galeri’sinde sanatseverle buluştu. Sergide yer alan 50 sulu boya eser sanat izleyicisinden tam not aldı.
Türkiye’nin önde gelen sulu boya hocalarından Ressam Saim Altuncu’nun uzun yıllardan beri sürdürdüğü atölye çalışmalarına katılan öğrencileriyle birlikte açtığı sergide yer alan isimler; Betül Ketenci, Çiğdem Türay, Gönül Dinçmen, Jale Apaydın, Nazire Öztunalı, Seder Er Göztepe, Sertap Saydı, Suna Eldem ve Tülay Çulha’dır.
Serginin açılış kokteylinde, Ressam Betül Ketenci’nin oğlu mini bir keman dinletisi sundu.
Sergi, son dönemlerde İstanbullu sanat izleyicisinin gözdesi olmaya başlayan Evrim Sanat Galerisi’nde 10 Mayıs 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.
Evrim Sanat Galerisi
Adres: Göztepe Mahallesi, Bağdat Caddesi Handan Palas Apartmanı No:233 Daire: 1 Kadıköy-İstanbul
Tel.: (0533) 237 59 06
Ziyaret Saatleri: Pzt-Çrş-Perş-Cuma-Cmt 11:00-19:00
Pazar 12:00-18:00, Salı günleri ziyarete kapalıdır.
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