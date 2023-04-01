Çetinkaya – Tezeken İkilisi Türkiye Ralli Şampiyonası’na Hazır!

2023 Türkiye Ralli Şampiyonası, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından düzenlenen ve Bodrum’un en büyük spor organizasyonları arasında yer alan Rally Bodrum ile başlıyor. Ace Of Mice En İyi Spor Etkinliği branşında jüri özel ödülü alarak “ilk ödüllü ralli” unvanını kazanan organizasyon, 14-16 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz yıl Kategori 1 ve Fiesta Cup R1-ST kategorilerini kazanan Kemal Çetinkaya-Tolga Tezeken ikilisi ise yeni sezona iddialı bir başlangıç yapıyor. Motul’ün desteğiyle zorlu yarış koşullarının üstesinden gelecek Çetinkaya-Tezeken, bu yıl Subaru Impreza ile start alıyor. Sezonun ilk rallisine 138 sporcu katılım gösterirken, start seremonisi 14 Nisan Cuma akşamı Bodrum Belediye Meydanı’nda başlayacak.

Motor sporları tutkunlarının heyecanla beklediği Türkiye Ralli Şampiyonası Bodrum’da başlıyor. Erkan Bodur Ralli Kupası’na da puan verecek olan yarışta Kemal Çetinkaya ve Tolga Tezeken; Karbonz ve Motul desteğiyle yeni otomobilleri Subaru Impreza ile start alacaklar. Geçen yıl Kategori 1 ve Fiesta Cup R1 – ST kategorilerini kazanan ikilinin teknik destekçisi ise yine Proservice olacak. Camianın tanınan ekibi, özellikle yarış koşullarında üstün dayanım özelliğine sahip Motul yağlarıyla genel klasman ve kategorilerinde sezonu birinci tamamlamayı hedefliyor. Farklı yol ve iklim şartlarına sahip yüksek tempolu yarışlara sahne olacak tüm şampiyonada Impreza’nın boxer motoru Motul 300V, şanzımanı Gear Competition, fren sistemi RBF 660, tüm soğutma sistemi ise Auto Cool Expert ile koruma altına alınıyor.

69 kaydın bulunduğu ve 138 sporcunun katılımıyla koşulacak sezonun ilk rallisinin start seranomisi, 14 Nisan Cuma akşamı saat 21:30’da Bodrum Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Ralli, 16 Nisan Pazar günü Be Premium Hotel’deki finiş seremonisi ve ödül töreni ile son bulacak.