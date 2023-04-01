Türk Şirketi Apple’a Hukuki Savaş Açtı

Yerli Uygulamanın Çakması Çin’de Yayınlandı

Üretici firmayı, sahibini şahsen tanımadığım ama benimde severek kullandığım, faydalı olduğuna inandığım bu yerli eğitim uygulamasını yıllar sonra Çinli bir firma tarafından kopyalanması ve apple da yayınlanması beni üzdü. Voscreen’nın verdiği bu uluslararası hukuk savaşında bizlerde Türk markasının yanında olduğumuzu bildirmek isteriz.

Türk eğitim teknoloji şirketi Voscreen, dünya devi Apple’dan 10 milyar dolar tazminat talebinde bulundu.

İstanbul merkezli Voscreen, geliştirdiği video-tabanlı İngilizce öğrenme uygulamasıyla 2015 yılından beri tüm dünyadan milyonlarca kullanıcıya ücretsiz eğitim hizmeti vermektedir.

Bireysel kullanıcıların yanı sıra, Voscreen öğretmenler tarafından da benimsenmiş ve faydalı bulunmuştur. Bu nedenle Voscreen, ders içinde çeşitli aktivite formatlarında okullarda da kullanılmaktadır.

Birçok ülkede yayılan Voscreen, 2019 yılından itibaren de Çin pazarında kullanıcılardan ilgi görmeye başlamış ve hızla bu pazarda büyümeye başlamıştır.

Bu ürünü, ilgiyi ve potansiyeli gören Shangai merkezli Çinli bir şirket, 2021 Aralık ayında yerli Voscreen uygulamasını bire bir alıp aynı isim, logo ve ürün özellikleriyle Apple uygulama mağazası Apple store’da yayınlamaya ve satmaya başlamıştır.

Apple, bu çalıntı ürünün dağıtımında, pazarlanmasında ve satışında rol alarak gelir elde etmektedir.

Tüm bilgilendirmelere ve uyarılara rağmen, Apple bugün itibariyle hala bu duruma bir son vermemiştir.

Voscreen kurucusu Deniz Dündar da bu konuyu 4 Nisan 2023 tarihinde kamuoyuna taşımış ve resmi olarak Apple’a 10 milyar dolarlık tazminat talebinde bulunmuştur.

Tazminattan elde edilecek tutarın büyük bir bölümünü yakın zamanda yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için AFAD, AHBAB ve Türkiye’deki birçok STK ya aktarılacağını yazdığı mektupla duyuran Deniz Dündar’a bu mücadelesinde bizlerde bilgilendirmeler yaparak tüm kamuoyuna duyurmayı kendimize vazife olarak görmekteyiz.

Kaynak: Voscreen Kurucusu – Deniz Dündar

Okan ALGÜN

Siber Güvenlik Uzmanı