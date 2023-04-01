Acıbademspor, Kuzguncukspor’u  4 – 2 yendi

2. Amatör Lig 18. Grupta oynanan karşılaşmalardan biri Acıbadem Kuzguncuk maçıydı. Göze hoş gelen bir mücadele ile Acıbadem 4 – 2 kazanan taraf oldu.





Daha ilk dakikalardan itibaren iki takım da galip gelmek için oynadı. Karşılıklı atakların olduğu temposu yüksek bir karşılaşmaydı. Acıbadem etkin başladı ve birçok atak gerçekleştirdi. Bu durum 24. dakikada golü bulmasını sağladı ve Doğukan Özata ile öne geçti. İlk yarı bu şekilde sona erdi.



İkinci yarıya Kuzguncuk çok hızlı başladı ve art arda bulduğu iki golle öne geçti. Ancak acıbadem oyunu bırakmamanın karşılığını aldı ve hemen cevap vererek 63. Dakikada 11 numaralı Mikail Boyraz ile eşitliği yakaladı.





Maçın kaderini değiştiren gol elle oynama sonrasında elde edilen bir penaltı ile Acıbadem tarafından geldi. Penaltıyı 9 Numaralı formasıyla Emre Durmuş gole çevirdi. İlerleyen dakikalarda 7 numaralı Mesut Dağlı ile 1 gol daha bulan Acıbadem yüksek tempolu maçı 4-2 kazanmasını bildi.



Bu sonuçla birlikte Acıbadem 6 puanla 2. sırada yer aldı. Kuzguncuk ise ilk yenilgisini alarak 6. sırayı aldı.

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