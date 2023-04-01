İNSAN HACKLEME SANATI

EĞİTİMLİ, GÜVENLİ, BİLİNÇLİ ÖĞRENCİLERİ

TOPLUMA KAZANDIRMA SEMİNERİ

Yapılan araştırmalara göre ülkemizde aktif internet kullanımının 9 yaşındaki çocuklardan başladığını, 15 yaşından sonra ise internet kullanımında ailelerinin tahmin edebileceğinden daha ileri seviyelerde olduklarını bilmekteyiz. Bu yüzden kanunlarımızda üçüncü gurup diye adlandırılan 15 – 17 yaş aralığındaki çocukların sanal dünya da vakit geçirme süreleri yetişkinlerden daha fazladır.

İnternetin bilinçli kullanımının çocuklara faydalarının şüphesiz farkındayız. Bu yüzden internet kullanımı için çocuklarımıza her türlü imkânı ve aracı biz yetişkinler sağlıyoruz.

Sağladığımız bu teknolojik imkânlar ile saniyeler içinde sınırlı dünyadan sınırsız bir dünya ya geçiş yapıyorlar. Bu alandaki kontrol öncelikle kullanıcılardadır, yani çocuklarımızda.

Sanal dünyada onları bekleyen tehlikeler hakkında yeterli bilgileri yok ise bu alanda niyetlerini bilmedikleri, onlara zarar vermek için bekleyen çeşitli ırklardan, dinlerden ve ülkelerden milyonlarca insanla kontrolsüz olarak etkileşime geçiyorlar, kendileri ve çevrelerindeki kişiler de bu yüzden maddi, manevi zarar görüyor.

Bu sebeplerden dolayı okullarımızda öğrencilerimizin akademik başarılanın yanında sosyal gelişimlerini, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan “ teknolojik cihazlar kullanılarak, hedefinde çocukların olduğu sosyal mühendislik saldırıları ” konusunda öğrencilerini suç oluşmadan önce bilgilendirmek isteyen eğitimcilere ihtiyaç duymaktayız.

SEMİNERİN İÇERİĞİ NEDİR, ÖĞRENCİLER BU SEMİNERİ NEDEN DİNLEMELİ?

Sunumlarda alışılmış konuların dışındaki sosyal mühendis veya Hacker diye adlandırılan özünde kötü niyetli kişilerin gençleri kandırmak için kullandıkları teknik, taktik ve yöntemleri bütün yönleriyle onlara anlatıyorum. Eğitim devamında yaşanmış gerçek olaylardan örnekler, gerçek mahkeme kararları, tuzağa düşen kişilerin nasıl ve hangi yöntemler ile kandırıldıkları, mağduriyetin arkasında yatan psikolojik hususlar gibi konuları öğrencilerin öğrenmesini sağlıyorum.

Bilişim sistemleri ile işlenen suçların ana sebebinin, suçluların bilgi ve becerilerine çok güvenmeleri asla yakalanma imkânları olmadığını düşündüklerinden olduğunu biliyorum. Bende öğrencilere suçlunun tespitinin kolluk kuvvetleri ve adli birimler tarafından hangi yöntemlerle yapıldığı, 18 Yaş altı çocukların ceza alma istatistik bilgilerini, yaş gruplarına göre öğrencilerin hukuki sorumlulukları gibi konuları da detaylı ve örnekli hazırlanan slaytlar ile anlatmaktayım.

Şimdiye kadar binlerce öğrenciye sunum yapma şansım oldu. Sunumların sonun da vakit kalırsa öğrenciler ile soru cevap şeklinde çok değerli sohbetler yapıyoruz. Sunumda kullandığım içeriklerin birçoğu öğrenciler ile aramızda gelişen merak ettikleri, öğrenme ihtiyaçları olduğunu tespit ettiğim etkileşimler sayesinde slaytları / anlatımlarımı güncelliyorum.

Öğrencilerin sunum sonunda öğrendikleri bu bilgileri aile ve arkadaş çevreleri ile paylaşmalarını sağlayarak daha eğitimli, güvenli, bilinçli bireyleri topluma kazandırmak benim temel amacımdır.



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