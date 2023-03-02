KIZILAY’DAN ACİL ÇAĞRI, KAN STOKLARI HIZLA AZALIYOR

Pazarcık ve Elbistan deprem felaketlerinin ardından vatandaşların kan bağış çağrılarına gösterdiği yoğun ilgi ile Kızılay kan stokları istenilen seviyeye ulaşırken, Ramazan ayının başlaması ile kan stoklarında ciddi oranda düşüş yaşanmaya başlandı.

Ülkemizin kan ihtiyacını karşılamaktan sorumlu olan Kızılay, 18 Bölge Kan Merkezi ve 69 Kan Bağışı Merkezi ile hizmet vermekte ve sorumlu olduğu 1.156 hastanenin kan ve kan ürünleri ihtiyacını 365 gün kesintisiz karşılıyor.

Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Depremin ardından Kızılay’ın ulusal kan bağışı çağrısı sonrası stoklar istenilen seviyelere gelirken, Ramazan ayında kan bağışı oranlarında ciddi düşüş yaşanıyor. Ancak Ramazan ayında da hastanelerin kan ihtiyaçları aynı oranda devam ediyor ve kana ihtiyaç duyulan hasta sayısı azalmıyor.

6 Şubat tarihinde yaşanan büyük deprem felaketi sonrası vatandaşlarımızın duyarlılığı ve yoğun desteği sayesinde Kızılay Ulusal Kan Stok Seviyesi 90.000 ünite seviyelerine çıkmış ve depremzede vatandaşlarımızın ve tüm hastanelerin kan ihtiyaçları %100 oranında karşılanmıştı.

Gerek depremden büyük hasar gören illerdeki Kızılay kan hizmet birimlerinin zarar görmesi gerekse Ramazan ayı nedeni ile kan bağışı sayılarında ciddi düşüş yaşanıyor. Deprem bölgesinde büyük yıkımın yaşandığı illerdeki kan bağış organizasyonları hala yapılamıyor.

Kızılay İftar Sonrasında da Kan Hizmet Birimlerini Açık Tutacak

Kızılay kan bağışlarının devam etmesi ve stokların tekrardan istenilen seviyelere gelmesi için geçmiş yıllarda da olduğu gibi mesai saatlerini değiştirdi. Kan bağışçıları, iftar sonrası da kan bağışında bulunabiliyor.

Kan ihtiyacı ertelenemez

Vatandaşlara çağrıda bulunan Kızılay, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “kan bağışı orucu bozmaz” fetvasını hatırlatarak vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu. Güncel kan bağışı yeri ve saatleri Kan Hizmetleri resmi sitesinden www.kanver.org ve kan bağışı mobil uygulamasından takip edilebilmekte ve uygun zaman için kan bağışı randevusu planlanabilmektedir.