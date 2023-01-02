Nusret Gökçe’nin İlk Kahve Dükkanı Kapicciiiinoo’nun Gelirlerinin Yarısı Kimsesiz Çocuklara!

Dünyaca ünlü şef ve yatırımcı Nusret Gökçe, Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ta altı ay önce açtığı ilk kahve dükkanı Kapicciiiinoo’nun gelirlerinin yarısını kimsesiz çocuklara bağışladı.

İlk açıldığı günden itibaren büyüleyici tasarımı ve tarifsiz tadlarıyla kendinden söz ettiren Kapicciiiinoo’nun altı aylık gelirinin yarısı kimsesiz çocuklar yararına Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağışlandı. Nusret Gökçe’nin Park Hyatt İstanbul Maçka Palas’ta düzenlediği törende Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve kurumlardan gelen çocukları ağırladı. Önce Nusr-Et Restoran’da yemek servis edildi, sonrasında ise çocukları mutlu edecek hediyeler dağıtıldı. Keyifli bir yemeğin ardından, Kapicciiiinoo’ya geçilerek Kapicciiiinoo ikram edildi. Nusret Gökçe’nin ses dalgaları ile tasarlanan “Kapicciiiinoo”nun ismine yakışır şekilde çocuklarla birlikte yeniden ‘Kapicciiiinoo’ söylendi. Tüm gün boyunca çocuklarla özel ilgilenen Nusret Gökçe, tüm çocukları mutlu etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Sayın Nusret Gökçe, çocuklar için heyecanlandıran bir projeye imza atacaklar. Bu projede Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğinde olan 18-25 yaş aralığındaki çocukların, Nusr-et Restoranları’nda, otellerinde, yurt dışı şubelerinde veya yeni projelerinde çalışarak hem meslek öğrenebilecekleri hem de iş kaygısına düşmeden para kazanabilecekleri bir çalışma alanı yaratılması planlanıyor. Kurumda 18-25 yaş aralığında olan çocuklar için, daha önce hiç yapılmamış olan bu proje ile, çocuklar kendilerini güvende hissederek iş dünyasına adım atacaklar.

Nusret Gökçe daha öncesinde ise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, Anneler Günü’nde ve önemli günlerde restoranlarını çocuklara ve kadınlara açarak en üst düzeyde servis vermiştir. Sadece 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tüm dünyada restoranlarının kapılarını açarak altmış binden fazla çocuğu ağırlamıştı. Bu sayede bütün dünya çocuklarına 23 Nisan hediyesi vermiştir ve yardımseverliği ile takdir toplamıştır.

Çocuklara olan sevgisi ile bilinen Nusret Gökçe, Kapicciiiinoo adına Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne yaptığı 1.020.000 TL bağış ile kimsesiz çocukların hayatına ve kalbine dokundu. Nusret Gökçe, ilk kahve dükkanı olan “Kapicciiiinoo”nun bir yıllık gelirinin %50’sini Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağışlamaya devam edecek. “Kapicciiiinoo”da içtiğiniz her kahve ile kimsesiz çocuklar için umut olacaksınız.