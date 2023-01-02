Türkiye’nin her yerinde konuşulan sporcu Erbay Karakaya, vücut dinlendirmenin neden önemli olduğunu anlattı

Vücut geliştirme, günümüzün en popüler aktivitelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Birçok kişi vaktinin önemli bir bölümünü hem görüntü açısından hem de sağlık bakımından iyi bir vücuda sahip olmak için harcıyor. Spor salonları ciddi bir sporcu kitlesine sahip iken, evlerde bile vücut geliştirme çalışmaları yapılabiliyor. Peki bu çalışmaların bilinçli şekilde yapılması için vücut dinlendirme ne şekilde uygulanmalı? Ünlü spor eğitmeni Erbay Karakaya’ya sorduk ve değerli cevaplar aldık.

Hocam, öncelikle vücut geliştirme çalışmalarında vücut dinlendirme ne sıklıkta olmalı?

Vücut geliştirme çalışmalarında farklı birçok program uygulanmakta. Farklı bölgelerin gelişimi için doğal olarak farklı tip çalışmalar, farklı ağırlıklar ve setler uygulanmaktadır. Bu nedenle çalışma programına göre bir dinlenme süresi veya sıklığından söz edilebilir. Burada önemli olan, vücudun hangi bölgeleri, ne kadar zorlanmıştır? Buna istinaden dinlenme aralığına karar verebiliriz. Her spor branşında olduğu gibi denge esas konudur. Ne vücudumuza çok ağırlık bindirelim, ne de molaları uzun tutup vücudu hantallaştıralım! Ancak herhangi bir bölgemizde somut bir rahatsızlık hissediyorsak derhal ara verip, bir sağlık kontrolü yaptırmalıyız. Ertelenebilir veya riske edilebilir bir durum kesinlikle değildir.

Vücut geliştirmede vücut dinlendirme neden önemlidir?

Vücudumuzu insan gibi düşünelim. İnsan nasıl 7/24 çalışamaz, bir mola veya dinlenme süresine ihtiyaç duyar ise vücudumuz da kendini yenilemeye ihtiyaç duyar. Vücudumuz mükemmel bir organizasyonu barındırır. Her bir organ birbiri ile eşsiz bir uyum ile hareket ederek, insana birçok hareket imkanı verir. Fakat sınırları da mevcuttur. Taşıyabileceğinden fazla görev vücudun iflasına neden olabilir. Bu yüzden vücudumuzu geliştirirken de ona zaman tanımak, belirli periyotlarda aralar vermek hatta belirli gün sayısı ile tatile çıkarmak zorundayız. Aksi takdirde limitleri aşmak suretiyle bir daha spor yapamayacak derecede ciddi problemlere yol açabiliriz.