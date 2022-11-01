İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Bluesky Awards 2022 tarafından “Yılın Dijital Havalimanı” seçildi

Türkiye’nin en büyük ikinci havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen (İSG), havacılık endüstrisindeki başarıyı tescilleyen Bluesky Awards 2022’nin Havacılık Başarı Ödülleri kategorisinde “Yılın Dijital Havalimanı” seçildi.

Bu yıl Amerika, Kanada, Almanya, İtalya, Çin, Arap Emirlikleri ve Tayland’ın da içerisinde bulunduğu 11 farklı ülkeden başvuru alan küresel havacılık ödülleri, 26 Kasım 2022 Cumartesi gecesi Elit World Hotel Taksim’de düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi. “Yılın Dijital Havalimanı” ödülünü İSG adına teslim alan IT Direktörü İsmihan Baysal Anderson, “Bu ödül bizim için çok gurur verici. 7/24 yolcularımızın deneyimi ve güvenliği için çalışıyoruz. Uğraşlarımızın takdir edilmesi bizi daha da çok motive etti. İnşallah daha güzellerini de başaracağız” dedi.

Türkiye’nin bağımsız havacılık başarı ödülleri organizasyonu Bluesky Awards, ‘Havacılık Başarı Ödülleri’ ve ‘Havacılık Proje Ödülleri’ olarak iki farklı alanda düzenleniyor. Organizasyon, havacılık endüstrisinde ürün ve hizmet sunumlarının standartlarını yükseltmeyi hedefleyen kurum ve kuruluşları değerlendirerek ödüllendiriyor.

Berk Albayrak: Teknolojik çözüm yatırımlarımız devam edecek

Havacılıktaki başarılarını bu ödül ile perçinlediklerini belirten İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Berk Albayrak, Türkiye’de birçok ilki içinde barındıran dijital yatırımlarına vurgu yaptı. Albayrak, kısa süre önce yolcularıyla buluşturdukları Türkiye’nin ilk havalimanı sadakat ödül programı İSG PORTPAL’ın havalimanında yapılan harcamaları puana, sonra da yolcular için avantajlı fırsatlara dönüştürdüğünü belirtti.

İSG, uçuş takibinden avantajlı kampanyalara kadar, konforlu ve keyifli bir yolculuk için ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri mobil uygulama ile yolcularına sunarken, yeni çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisini de yolcularla buluşturdu. Check-in işlemlerini tamamlamış yolcuların biniş kartları olmadan sadece yeni çipli kimlik kartlarıyla uçuşlarına hızlı ve kolayca gitmesine imkân veren sistem, dünyada bir ilk olarak İSG ve Pegasus ortaklığında hayata geçirildi.

Yolcuların, yer hizmetleri personeline gerek duymadan işlemlerini kendilerinin yapabilmesine imkan sağlayan kimlik kartıyla yolculara boarding, kendi bagaj etiketini üretme ve yapıştırıp bagaj sistemine teslim etme fırsatı sunuluyor. Berk Albayrak, çipli kimlik kartı ile seyahat teknolojisinin müşteri memnuniyetlerini arttırdığını da söyleyerek, “Bu şekilde işlemlerini çok daha rahat ve kısa sürede tamamlayan yolcular bir an evvel uçuş kapılarına ulaşıyor ve bizler de yönetim olarak havalimanında oluşan kuyruk sürelerini azaltmış oluyoruz” dedi.

Yapay zekâ ve e-pasaport ile hızlı çözümler

Kurulan yapay zeka destekli görüntü işleme sistemi ile giriş, güvenlik geçiş, pasaport kontrol süreçleri ve yolcuların bekleme süreleri ölçülerek yolcu hareketinin takip edildiği havalimanında, kullanılan dijital teknolojiler sayesinde, kuyrukların uzaması durumunda operasyona gerçek zamanlı bildirimler gönderilerek problemlerin kısa sürede çözümlenmesi sağlanıyor.

Türkiye’nin İSG ile tanıştığı bir diğer yenilik de e-pasaport uygulaması. 18 yaşını geçmiş Türk vatandaşlarına, pasaport kontrolünde görevli memur olmaksızın kendi parmak izlerini okutarak ve yüz tanıma teknolojisi ile çipli pasaportunu kullanarak otomatik geçiş imkânı sağlayan e-pasaport uygulaması, biyometrik sistemi ile 18 saniyede pasaport kontrolünden otomatik geçiş sağlıyor. Türkiye’de ilk kez uygulanan sistemde, yolcular yeni çipli pasaportlarını, parmak izlerini ve yüzlerini özel hazırlanan pasaport bankolarında taratıyor ve doğrulamanın ardından pasaport bankosunda bulunan kayar kapıyı açarak geçişi sağlıyor.