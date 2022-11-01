UZMANI UYARIYOR DENGE KAYBI YAŞIYORSANIZ AMAN DİKKAT!

Kardiyoloji Uzmanı Dr Emre Ertürk Uyarıyor!

“Kalp krizi ve felç, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi sağlık durumlarıdır. Bu durumlar aniden ortaya çıkabilir ve ikisi arasındaki farkı bilmek çok önemlidir.

Her iki durum da kritik vücut bölgelerine yetersiz kan akışının doğrudan sonuçlarıdır. Beyne giden kan akışının tıkanması felce neden olurken, kalbe giden kanın tıkanması kalp krizine neden olur . Her iki durum için de tedavi yöntemi farklıdır ve acil yardım almak, bir hasta için hayatta kalma, iyileşme veya ciddi hasar (hatta ölüm) arasındaki farkı belirler.

İnme nedir?

İnme, kan akışının beyne ulaşmasının kesilmesiyle ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Beyindeki tıkanıklık veya yırtık kan damarlarından kaynaklanır ve her iki senaryoda da beyin dokuları, işlevleri için çok ihtiyaç duyulan oksijenden mahrum bırakıldıkları için ölmeye başlar.

İNME BELİRTİLERİ:

*Beklenmeyen baş dönmesi veya denge kaybı

*Vücudun bir tarafında zayıflık veya uyuşukluk

*Şiddetli başağrısı

*Bir veya iki gözde yaygın olmayan bulanıklık

*Konuşmada veya iletişimi anlamada sorunlar

Tüm inme semptomlarını hatırlamak kafa karıştırıcı veya zor olabilir.

Bu üç temel semptomu zamanında tıbbi yardımla birlikte belirlemek, hasarı ve felçten kurtulmanın anahtarını belirleyecektir. Semptomların ortaya çıktığı zamanı doğru bir şekilde not etmek, tıbbi personelin doğru tedaviyi uygulamasına yardımcı olabilir.

KALP KRİZİ NEDİR?

Kalp krizi, kan akışının bozulması nedeniyle kalpte meydana gelen hasardır. Bozulma arterlerde plak oluşumundan kaynaklanır . Bu birikme, zamanla kalbe giden kan akışını zorlaştırır ve bu da kalp kaslarının hasar görmesine veya başarısız olmasına neden olur. Bu duruma, kalp krizlerinin başlıca nedenlerinden biri olan Koroner Arter Hastalığı denir. İnme sırasında beyin hücreleri oksijen alamadığından kalp kası bile oksijen alamayınca ölmeye başlar. Bu aşamada, kalbe daha fazla zarar gelmesini önlemek için kalbe giden kan ve oksijeni yeniden başlatmak çok önemlidir.

Kalp Krizinin Belirtileri:

Kalp krizinin semptomları genellikle belirli bir süre (saatler hatta günler) boyunca birikebilir veya aniden ortaya çıkabilir. Yaygın belirtiler şunlardır:

*Göğüs ağrısı veya sıkışması

*Kol veya omuzlarda açıklanamayan ağrı

*Sırt, boyun veya çenede açıklanamayan ağrı

*Nefes darlığı

*Zayıflık, baş dönmesi ve bayılma

Genellikle bu semptomlara kusma, mide bulantısı ve olağandışı yorgunluk eşlik eder. Birinin kalp krizi geçirdiğinden şüpheleniyorsanız veya görüyorsanız, acil servisi arayın.

Önleme anahtardır

Acil tıbbi müdahale burada anahtardır, üstelik bunu önlemek daha da iyidir. Sigara, obezite , hareketsiz yaşam ve stres gibi risk faktörlerini önleyerek hem inme hem de kalp krizi önlenebilir . Genetik, yaş ve diğer faktörler ikincil bir rol oynamaktadır. Sağlıklı beslenerek, egzersiz yaparak ve sigaradan uzak durarak sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, felç veya kalp krizi riskini azaltmanın en iyi yoludur.”

Dr Emre Erturk, Kardiyoloji Uzmanı ,İstanbul