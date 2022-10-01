TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK İLERİ BİYOLOJİK ARITMA TESİSİ TUZLA’DA HİZMETE AÇILDI

İBB, günlük 650 bin metreküp atık suyu arıtacak, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini hizmete açtı.

1. Kademesi 1998 yılında başlayan Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 2. Kademe Atık Su Arıtması ise, 2009 yılında devreye alındı 2022 yılında ise 2 milyon 600 bin kişilik nüfusa hizmet edecek kapasiteyle hizmete açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılan tesis; Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinde ikamet eden yaklaşık 2 milyon 600 bin kişilik nüfusa bir hizmet verecek. Yeni yapılan ileri biyolojik arıtma kademesiyle, atık suda bulunan kirletici maddelerin tamamı giderilecek ve böylece Marmara Denizi çevre, halk sağlığı, deniz yaşamı açısından korunmuş olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisini, “150 Günde 150 Proje” maratonu kapsamında hizmete açtı. “İSKİ Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 3. kademesi; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın katıldıkları törenle hizmete alındı.

Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 1998 Yılında başladı 2022’de tamamlandı

Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin 1. Kademe Atık Su Arıtması, 1998 yılında, 2. Kademe Atık Su Arıtması ise, 2009 yılında devreye alındı. Tesisin mevcut toplam atık su arıtma kapasitesi, günlük 250 bin metreküp. Tesis, Haziran 2019’da yüzde 24 oranında tamamlanma ile teslim alındı. 3. Kademe ile tesise, günlük 400 bin metreküp ileri biyolojik atık su arıtma eklenecek. Böylece kapasitesi günlük 650 bin metreküpe çıkacak proje, Türkiye’nin en büyük ileri biyolojik arıtma tesisi olacak. 1 milyar 957 milyon 90 bin liraya mal olan tesis, 2 milyon 600 bin kişilik nüfusa hizmet edecek kapasiteye ulaşacak.

4 İLÇEYE HİZMET VERECEK

Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe ilçelerinden kaynaklanan atık suların ileri biyolojik arıtılması, bu tesisle gerçekleştirilecek. Yeni yapılan ileri biyolojik arıtma kademesiyle, atık suda bulunan kirletici maddelerin tamamı giderilecek ve böylece Marmara Denizi çevre, halk sağlığı, deniz yaşamı açısından korunmuş olacak İstanbul’da Tuzla 3. Kademe açılmadan önce atık sular; yüzde 69 ön arıtma, yüzde 3,17 biyolojik, yüzde 28 ileri biyolojik arıtmadan geçiriliyordu. Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. Kademenin devreye alınmasıyla ön arıtma yüzde 65’e düştü, ileri biyolojik arıtma ise yüzde 32,17’ye yükseldi.

Başkan Yazıcı, Topbaş, Erdoğan ve İmamoğlu’na da teşekkür etti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı konuşmasında “Bu çevre vizyonunun ilk kuruluşunu planlayarak, 1998 yılında birinci etabını başlatan, hizmet siyasetinin lideri Recep Tayyip Erdoğan’a ve eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuşma yaptı.

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